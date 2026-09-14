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Над 3000 първокласници ще прекрачат училищния праг в Пловдив на 15-и септември

24 часа Пловдив онлайн

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Снимка: Община Пловдив

Кметът Костадин Димитров ще присъства на откриването на учебната година в Хуманитарната гимназия

Всички общински, държавни и частни училища в Пловдив отварят врати утре, 15-и септември, за 3301 първокласници, съобщиха от общината. От Регионалното управление на образованието пък посочиха, че в цялата област за пръв път училищния праг ще прекрачат 5980 деца.

В учeбните заведения ще влязат общо 44 373 деца, а в групите за предучилищно образование към училищата ще започнат своята подготовка други 518. В областта учениците са 69 847.

В детските градини в Пловдив - общински, държавни и частни, за новата учебна година са записани над 11 298 деца, а общо в региона - 21 964.

В първия учебен ден кметът на Пловдив Костадин Димитров ще присъства на откриването в Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий" от 9,30 часа. Както "24 часа" вече писа, работниците там са ангажирани с довършителните дейности по големия ремонт на училището.

Снимка: Община Пловдив

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