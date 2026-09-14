България и Италия искат Европа да създаде център за борба с хибридни атаки

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето направи предложение да бъде създаден център за борба с хибридните атаки. По време на срещата в авиобаза "Безмер", българският му колега Димитър Стоянов заяви, че подкрепя предложението.

"Смятам, че Европа трябва да създаде такъв център, който да подпомага всяка страна", категоричен бе Стоянов.

Предложението идва, след като в началото на септември германското правителство обвини Русия за атаката с дрон на гражданското летище в Лайпциг, станала в началото на август.

На 4 август на гражданското летище в Лайпциг беше открит и обезвреден дрон, който се оказа натоварен с експлозиви. Той беше намерен в близост до украински товарен самолет, собственост на фирмата "Антонов".

Служител на летището е подал сигнал за дрона, което доведе до временно спиране на полетите. Впоследствие бяха извикани специалисти да обезвредят експлозивите с робот сапьор. Малко след това втори дрон се сблъска със самолет близо до аерогарата, която е главен товарен център на източната федерална провинция Саксония. Според вътрешният министър на Германия Александър Добринт опитът за атака е следвал добре познатата схема на руските хибридни операции в Европа и се предполага, че страната му отново ще бъде мишена в даден момент. Немски медии пък написаха, че страната подозира за хибридната атака руското военно разузнаване (ГРУ).

Острата реакция на Германия срещу Русия скоростно бе подкрепена от десетки евролидери, докато у нас единствено министерството на външните работи публикува позиция в социалната мрежа "Екс". От ведомството определиха хибридните атаки срещу партньори и съюзници като недопустими. А страната ни ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на заплахите и гарантиране на общата сигурност в ЕС и НАТО, категорични са оттам. За разлика от други европейски страни обаче, родното МВнР не споменава конкретно Русия.

Въпреки поста на Външно, опозицията остро критикува правителството и премиера Румен Радев, че не е заявил лично подкрепа "от страх да спомене Кремъл и Путин". Няколко дни по-късно, по време на блиц контрола в Народното събрание, на който традиционно се задават въпроси от всички парламентарни групи до премиера и вицепремиерите, Радев коментира темата.

"За мен това наистина е безразсъдно действие, но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия да се атакува на хиляди километри, в дълбочина в руска територия? Оръжия, произведени в Европа, с използването им, чрез информация от Европа и инструкции - нека преценим сами дали това също не е безразсъдно", заяви премиерът. И допълни, че Европа може да продължи да съществува и без Русия, но "Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия".

В понеделник военният министър Димитър Стоянов посрещна италианския си колега Гуидо Крозето на "Безмер", след което двамата проведоха работна среща. Според Стоянов тя била много ползотворна. На нея били обсъдени теми, свързани с глобалната сигурност, тази в Европа, както и в Черноморския регион и на Западните Балкани.

"Засегнахме и етапите на модернизация на българската армия и възможностите за сключване на договор с италианската страна по механизма SAFE", допълни той, като обясни, че Крозето е поел ангажимент да съдейства за това.

"Ще си изпълним ангажиментите, поети в споразумението, подписано тази година между България и Италия", каза Стоянов по отношение на изграждането на казарми за многонационална бойна група на НАТО на "Кабиле".

"Обсъдихме проблемите в ЕС, свързани с иновациите и развитието на военната индустрия. Мислим, че Европа трябва да бъде обединена в това отношение", коментира Стоянов след срещата.