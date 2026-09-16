Боянската църква, кино “Влайкова” и неолитното селище в “Слатина” се борят за символи на 8 квартала

Над 25 000 софиянци са гласували в кампанията на платформата #soСофия

"Люлин" вече избра "ускорителя", "Младост" - "Камбаните", а "Лозенец" - спирка "Вишнева"

Боянската църква, Националният исторически музей, кино “Влайкова”, Полиграфическият институт, неолитното селище в “Слатина”, блокове на ул. “Фредерик Жолио-Кюри” в “Изток”, “Китайската стена” в “Зона Б-5”, бившата Софийска кланица в “Орландовци”, стадион “Септември” в “Красна поляна” и спортна зала “Христо Ботев” в “Студентски град” - кой от тях ще бъде избран за символ на осем софийски квартала, ще стане ясно на 19 септември.

Тогава ще бъдат обявени резултатите от гласуването на софиянци във второто издание на кампанията “Символът на квартала”. Тя е дело на платформата #soСофия, която вече е изследвала символите на 20 софийски квартала. Над 25 000 души вече са гласували за общо 60 символа, които оживяват в пътуваща изложба, туристическа карта и сувенир.

24 финалисти очакваха своя глас от жителите на “Яворов”, “Изток”, “Зона Б-5”, “Бояна”, “Красна поляна”, “Студентски град”, “Орландовци” и “Слатина” до края на август във второто издание на “Символът на квартала”. Сред тях бяха любими паркове, емблематични сгради, квартални заведения, скрити градски места. След като

кампанията събра

над 100 предложения

от повече от 15 фейсбук групи, жури определи по три финалиста за всеки от осемте квартала. В него влизат д-р Венета Ханджийска, директор на Регионален исторически музей – София, Антон Пенев, директор на ОП “Туризъм”, Виктор Топалов, основател на “Бохемска София”, и Иво Димитров, съосновател на #soSofia.

Всеки от 24-те обекта е професионално заснет от #soSofia, а историите зад тях - проучени и разказани от изследователя на София Виктор Топалов. Представянето на всеки кандидат за символ на квартала, както и гласуването, бе на сайта sosofia.com. Победителите ще бъдат

обявени по време на

градското събитие

“ГОЛЯМАТА МАСА”

на 19 септември, където ще бъде представена и специална изложба.

Избраните от гражданите квартални символи ще продължат живота си и извън кампанията – като дизайнерски сувенири от креативния екип на #soSofia, тематични градски маршрути и специална печатна карта, създадена в партньорство с Visit Sofia. Картата ще насочва както жителите на столицата, така и нейните гости към интересни места и истории извън централната градска част на София. Всички 24 символа ще бъдат част и от препоръките на първия софийски AI гид, представен през юни 2026 от екипа на #soSofia.

“Символът на квартала” е покана към всеки гражданин да открие и припознае своето място, своята история и своята връзка с квартала, в който живее. Проектът насърчава местната идентичност и създава пространство за разговор, участие и споделяне на истории, които изграждат живите и устойчиви общности на София, подчертават от #soСофия.

Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на програма “Култура” на Столична община, в партньорство с Visit Sofia, “Бохемска София” и Регионален исторически музей – София.

В първото издание на кампанията през 2025 г. софиянци избраха символите на 12 квартала. “Люлин” гласува за “ускорителя” - тунела, който свързва жителите на най-големия жилищен комплекс в България с останалата част на града. “Младост” - емблематичния комплекс “Камбаните”, построен за 30 дни за първата световна асамблея “Знаме на мира”. “Княжево” пък посочи обръщалото на трамвай 5, а “Банишора” - Лъвов мост. Графитите, превърнали в огромна галерия на открито калканите на панелните блокове, спечелиха в “Хаджи Димитър”, а зала “Универсиада” - в “Гео Милев”. “Надежда” избра слънчевия часовник в Северния парк, а

“Дружба” - най-голямото

софийско езеро,

появило се случайно през 70-те при дълбаене за строителни материали. Емблематичната спирка “Вишнева” сред гората е любима на “Лозенец”, а за “Иван Вазов” надделя “кръгът” - поляната в Южния парк. Минералната баня стана с голямо мнозинство символ на “Овча купел”, а “Красно село” избра колоритния едноименен пазар.