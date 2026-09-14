Челопек събра литературни послания от четири континента, чиито представители се срещнаха в първото българско село на книгата. Мисли, откъси и крилати фрази от български и световни творци оживяха върху 230 табели по домовете и обществените пространства.

В официалното откриване на инициативата участва и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. „Литературата е медиатор на големите идеи. Това е и сферата, която най-лесно достига до сърцата и умовете на хората, защото говори на разбираем език, а не на професионален език", каза той. Министърът подчерта, че трябва да се насърчава всеки контакт с литературата – както с българската, така и със световната, защото идеите нямат граници.

По думите му Челопек показва, че всяко населено място в България може да намери своя отличителен образ, като използва историята и културното си наследство. „Да превърнеш литературата и четенето в кауза е достойно за уважение. Затова подобни инициативи създават усещане за национална и местна идентичност и могат да допринесат за развитието и съхраняването на живота в малките населени места", каза още проф. Вълчев.

Като домакин кметът на Челопек Тихомир Тошев подчерта, че инициативата прави малкото населено място разпознаваемо далеч извън пределите на страната. „Щастлив съм, че можем да бъдем първото българско село на книгата. Амбицията ни е литературните послания да достигнат до всяка къща, а местните жители да продължат да подкрепят развитието на инициативата", каза той.

200 от литературните послания са избрани от самите жители на селото, а останалите 30 са предоставени от представители на държавите, които гостуват в България за Световната среща на Международната организация на градовете на книгата. Форумът събира представители на 19 населени места от Нова Зеландия, Австралия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Шотландия, Англия, Швейцария, Испания, Белгия, Франция, Канада, САЩ и Южна Африка. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

Сред табелите има цитати от съвременни български автори, сред които Георги Господинов, Стефан Цанев, Ивелина Радионова, Елка Бърдарова и др. Някои присъстваха лично на събитието и посетиха домовете, на които са поставени табели с откъси от техни произведения. Свое място по улиците на Челопек имат и български класици, както и врачански автори. Около 20 от табелите съдържат послания от световни автори и личности като Сервантес, Чарли Чаплин, Тери Пратчет, Марк Аврелий и Александър Дюма.

Повечето са двуезични, има и триезични, а поставените върху тях QR кодове отвеждат към сайтовете на международните партньори. Идеята е литературният маршрут да остане постоянна част от Челопек и да се развива като туристически и културен продукт.

Сред официалните гости бяха председателят на Международната организация на градовете на книгата Питър Бигс, кметът на Враца Калин Каменов, Мария Дончева – зам.-председател на Международната организация на градовете на книгата, председател на Сдружение „Книгини" и инициатор на идеята за първото българско село на книгата. Събитието уважиха също депутатите от ПГ "Прогресивна България" – Тихомир Кръстев и Михаил Михайлов, областният управител на Враца Росен Михайлов, началникът на РУО Лорета Колева и др.

Инициативата е част от проекта „Иновативно международно пътешествие в света на литературата в първото българско село на книгата – с. Челопек, Врачанско", реализиран от Сдружение „Книгини" с финансиране от Национален фонд „Култура".

Челопек е първото българско село на книгата и от 2019 г. е пълноправен член на Международната организация на градовете на книгата. Селото има особена връзка с българската литературна история – с него е свързан прототипът на баба Илийца от разказа „Една българка" на Иван Вазов.