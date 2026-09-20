Нов многофункционален спортен център допълва градската среда в "Младост"

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“Софийски имоти” е пред старта на строителството на комплекс с голяма спортна зала, басейн, падел кортове и фитнес

Един от най-мащабните нови спортни проекти в София е непосредствено пред началото на реализацията си. “Софийски имоти” ЕАД подготвя старта на строителството на многофункционален спортен център в район “Младост”, като първата копка се очаква да бъде направена още през октомври.

Максималният срок за строителството е 577 календарни дни, като

се очаква новият

спортен център да

започне работа през 2028 г.

Комплексът ще бъде изграден върху собствен терен на общинското дружество от над 7 декара на бул. “Александър Малинов”, непосредствено до метростанция “Александър Теодоров-Балан”.

Проектът е с обща разгъната площ от близо 12 000 кв. м и ще събере на едно място възможности за практикуване на широк кръг спортове и активни занимания.

Сърцето на комплекса ще бъде многофункционална спортна зала с 448 места и игрално поле, което ще позволява провеждането на състезания и тренировки по баскетбол, волейбол, минифутбол и тенис. Телескопичните трибуни ще дават възможност пространството да се трансформира според конкретния спорт и едновременно да се обособяват няколко тренировъчни полета. Част от залата ще бъде и

впечатляваща стена за катерене

с височина 12 метра

Втората голяма зона в спортния комплекс ще бъде закрит 25-метров плувен басейн с шест коридора.

Спортният център ще разполага и с два закрити падел корта, фитнес, 5 зали за групови тренировки и тенис на маса. Предвидени са възможности както за организирани тренировки и дейности на спортни клубове, така и за деца, младежи и свободно практикуващи граждани.

Но проектът в “Младост” е повече от нова спортна сграда. Архитектурното решение обединява различните функции в цялостно градско пространство с благоустроени и озеленени площи.

Главният пешеходен достъп ще бъде ориентиран към бул. “Александър Малинов” и метрото, а

подземният паркинг

ще осигурява 97 места

за автомобили

Предвидени са и 43 места за велосипеди, а 40% от терена ще бъдат озеленени.

Проектът в “Младост” е още една стъпка в развитието на “Софийски имоти”. През последните години дружеството последователно разширява ролята си – от управление на имоти към разработване, реализиране и управление на проекти, които добавят нови функции към градската среда. Парк “Възраждане” и аквапаркът в него, минералната баня в Банкя, многоетажният паркинг в “Надежда”, а сега и многофункционалният спортен център в “Младост” показват една ясна посока – “Софийски имоти” да превръща активите си в нови места и услуги за хората.