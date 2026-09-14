Продължава миенето на транспортните подлези при НДК, „Лъвов мост", „Ситняково" и тунела на „Люлин"

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Въвежда се временна организация на движението

Като част от регулярното изпълнение на дейностите за поддържане на чистотата в града, Столичната община продължава миенето на уличната мрежа в София. В рамките на предстоящите дейности с автоцистерна с маркуч ще бъдат измити следните участъци, съгласно график:

17 и 18 септември, от 00:30 до 04:30 ч. – бул. „Царица Йоанна" в участъка от бул. „Д-р Петър Дертлиев" до бул. „Вардар" (транспортен тунел „Люлин");

25 септември, от 00:30 до 02:00 ч. – северното пътно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница" при пл. „Лъвов мост";

27 септември, от 00:30 до 02:00 ч. – южното пътно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница" при пл. „Лъвов мост";

27 септември, от 02:00 до 05:00 ч. – транспортният подлез при бул. „Ситняково" и бул. „Ген. Данаил Николаев";

29 септември, от 00:30 до 04:30 ч. – транспортният подлез на бул. „Ген. Скобелев" (транспортен подлез НДК).

По време на извършване на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочените часови диапазони ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в съответните участъци. За транспортния тунел „Люлин" забраната не се отнася за автобусите от нощна линия Н1.

С цел осигуряване на безопасността и нормалното протичане на дейностите ще бъдат поставени необходимите пътни знаци за временната организация на движението.

Миенето е част от регулярните дейности по поддържане на по-чиста градска среда и ограничаване на замърсяванията по уличната инфраструктура.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание.