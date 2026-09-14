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Започват проверки в училищните столове и бюфети

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Започват масирани проверки на училищните столове и бюфети СНИМКА: БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки в училищните столове и бюфети във връзка с началото на учебната година. От 14 септември до 14 октомври 2026 г. инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети, обекти по Закона за храните на територията на училищата, както и кетъринг фирми, доставящи храна на училища.

Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни; сроковете на съхранение на храните; спазването на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, етикетиране и др.

Особено внимание ще се обръща на съответствието с Наредба №2/20.01.2021 г., която определя специфичните изисквания за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици.

При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки съгласно действащото законодателство.

Гражданите могат да подават сигнали при съмнения за нередности, свързани с безопасността на храните, на горещия телефон на БАБХ: 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния уебсайт на Агенцията.

Започват масирани проверки на училищните столове и бюфети СНИМКА: БАБХ

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