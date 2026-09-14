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На 19 и 20 септември бул. „Цар Освободител" отново ще бъде пешеходен

На 20 септември – велошествие по маршрут, вдъхновен от Giro d'Italia

Изненади и изкуство в метрото през цялата седмица

От 16 до 22 септември София се включва в Европейската седмица на мобилността – инициатива, която насърчава по-устойчивото, достъпно и удобно придвижване в градовете. През 2026 г. кампанията е под мотото „Мобилност за всички", с акцент върху междупоколенческата мобилност и преодоляването на пречките пред придвижването на деца, млади хора и възрастни.

В рамките на инициативата от 18 до 20 септември ще се проведе „Уикенд без автомобили", когато София ще даде повече пространство на пешеходците, велосипедистите и градския живот.

На 19 и 20 септември „Цар Освободител" отново е пешеходен

След като това лято софиянци и гостите на града имаха възможност да видят центъра по различен начин по време на „Лято на паветата", „Цар Освободител" отново ще бъде пешеходен.

На 19 и 20 септември автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците на булеварда от бул. „Васил Левски" до бул. „Г. С. Раковски" и от бул. „Г. С. Раковски" до пл. „Княз Александър I Батенберг".

Като част от инициативата, от 18 до 20 септември на пл. „Св. Александър Невски" ще се проведе Green Mobility Expo, а на ул. „15-ти ноември" ще бъде обособена Зона на Европейската седмица на мобилността.

На 19 септември там гражданите и посетителите на града ще могат да се запознаят с различни начини за придвижване – от обществения транспорт и велосипедите до споделената мобилност, както и с проекти и идеи за по-удобна и устойчива градска среда.

Посетителите ще могат да разгледат електробуси на общинските транспортни оператори.

В неделя, 20 септември, зоната ще продължи да предлага занимания и атракции за деца, спортна и културна програма, туристически обиколки и активности за цялото семейство. В програмата ще се включи и Visit Sofia, а сред партньорите са още Посолството на Кралство Дания, „Център за градска мобилност" ЕАД , оператори на споделена мобилност и други неправителствени организации.

София на колела – ретро трамваи, тролейбуси и автобуси

На 19 септември София ще събере на едно място историята и бъдещето на градския транспорт – от ретро превозните средства до съвременни електробуси.

„Столичен електротранспорт" отваря врати на депо „Трамкар" от 10:00 до 16:00 ч., където посетителите ще могат да видят отблизо мястото, където се поддържат столичните трамваи.

Предвидени са и атракционни превози с ретро трамваи, ретро тролейбуси и ретро автобуси - "Чавдар", „Икарус" и "Мерцедес". Ретро трамваите ще се движат по маршрут - пл. „Възраждане" – пл. „Журналист" , ретро тролейбусите – между ж.к. „Лозенец" и Сточна гара, а ретро автобусите ще свързват пл. „Орлов мост" с депо „Трамкар", където ще е денят на отворените врати.

Метрото – от симулатор за обучение на машинисти до изкуство в движение

На 19 септември събота, между 10.00 и 16.00 ч, посетителите ще имат възможността да седнат на горещия стол в тренажора на „Метрополитен". В административната сграда на метродепо „Земляне" ще бъде достъпен симулаторът за обучение на машинисти, който може да бъде посетен след предварително записване Записването се извършва до 16 ч. на 18 септември 2026 г, на електронна поща: [email protected] В имейла е необходимо да посочите: 2 имена, телефонен номер за обратна връзка, желан час за посещение и имейл адрес.

Още в началото на седмицата метрото ще се превърне в сцена за съвременно градско изкуство.

На 16 септември от 19:00 до 21:00 ч. по линия 1 ще се проведе инициативата „Влез в релси 2.0 – Изкуство в движение. Столица на скорост", част от Календара на културните събития на Столична община, реализирана в партньорство с „Метрополитен" ЕАД и ОП „Туризъм". Началната точка е метростанция „Вардар", а пътниците ще могат да се присъединят и от останалите станции по линията.

На 17 септември – Деня на София, инициативата продължава с флашмоб по линия 3 на метрото от 19:00 ч.

Кулминацията – София на две колела по трасето на Giro d'Italia

На 20 септември София ще даде още повече пространство на велосипедистите. От 10:00 до 12:00 ч. ще се проведе градско велошествие, организирано от Столична община, „Център за градска мобилност" ЕАД и Посолството на Кралство Дания.

Маршрутът ще започне от пл. „Народно събрание", ще премине по бул. „Цариградско шосе" до бул. „Копенхаген" и ще се върне обратно – трасе, вдъхновено от историческия финал на Giro d'Italia в София през пролетта на 2026 година.

Това ще бъде възможност софиянци да изминат с велосипед част от маршрут, който само няколко месеца по-рано беше сцена на едно от най-големите спортни събития, провеждани в града.

За провеждането на шествието бул. „Цариградско шосе" ще бъде изцяло затворен за движение на пътни превозни средства в участъка от бул. „Васил Левски" до ул. „Димитър Пешев".

Наситена програма през цялата Европейска седмица на мобилността

От изкуство в метрото и ретро транспорт до велосипеди, спорт, градски разходки и инициативи за по-чист въздух – Европейската седмица на мобилността ще предложи различни начини да видим и преживеем София.

През цялата седмица, от 16 до 22 септември, ще работи мобилна лаборатория за измерване на качеството на атмосферния въздух, разположена на ул. „Дякон Игнатий" и пл. „Княз Александър I".

На 21 септември инициативата продължава с велосипедно изкачване от Националния исторически музей до Златните мостове.

Европейската седмица на мобилността в София се организира от Столична община, съвместно с „Център за градска мобилност" ЕАД, публичните транспортни дружества, ОП „Софияплан" и партньорски организации.

Пълната информация за събитията ще бъде публикувана на страницата на инициативата във Facebook, както и в официалните канали на Столична община и Център за градска мобилност .