ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" увеличил бюджета с над 10 млн. евро за го...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23559082 www.24chasa.bg

Едното от момичетата, задържани за убийството на Младежкия хълм, пак поиска да излезе от ареста

24 часа Пловдив онлайн

1412
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Момичето с черната коса е направило опит да излезе на свобода. Снимка: Никола Михайлов

Месец след последния й опит, магистратите отново порязаха девойката, осигуряват й възможност да учи зад решетките

Пловдивският окръжен съд отказа да измени най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на едно от непълнолетните момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. След като на 13 август апелативните магистрати потвърдиха решението за ареста ѝ, днес девойката отново е поискала да я пуснат на свобода, но искането е останало без уважение, съобщиха от съда. 

Момичето, заедно с останалите 7 тийнейджъри, задържани по случая, е обвинено в това, че на 4 август умишлено е умъртвило Кузев, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Окръжният съд прие, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемата към престъплението, за което е привлечена към наказателна отговорност, както и счете, че липсва опасност от укриване, но има риск от извършване на престъпление, ако момичето бъде пуснато на свобода. 

С оглед непълнолетието на обвиняемата съдът даде указания на прокуратурата за изготвяне на съдебна психолого-психиатрична експертиза както на нея, така и на всички останали обвиняеми по делото. Също така трябва да се осигури възможност момичето да продължи обучението си в условията на ареста, гарантирайки правото му на образование.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив на 24 септември.

Момичето с черната коса е направило опит да излезе на свобода.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет