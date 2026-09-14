Откриха куфари с животински останки в Ловеч

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Куфари с животински останки са намерени в изоставена сграда в кв. „Здравец“ в Ловеч, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден от граждани в събота. Тепърва трябва да се установи какви и колко са животните. По първоначална информация става въпрос за осем куфара.

На място е извършен оглед, образувана е преписка, а материалите по случая са докладвани на прокуратурата.

Останките са били в напреднал стадий на разложение, обясниха от Районната прокуратура - Ловеч. Определен е наблюдаващ прокурор и предстои да бъдат извършени действия по компетентност съобразно неговата преценка.

За случая днес са информирани община Ловеч, както и областната дирекция по безопасност на храните, откъдето не дадоха повече подробности.