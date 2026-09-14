Пулев: Имаме нереализиран потенциал за развитие на икономическите отношения с Индонезия

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През първите шест месеца на 2026 г. двустранният стокообмен между България и Индонезия отбелязва ръст от над 155%

България и Индонезия имат огромен нереализиран потенциал за развитие на икономическите отношения. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе в Джакарта среща с вицепрезидента на Република Индонезия Гибран Ракабуминг Рака. Основен акцент в разговорите беше поставен върху разширяването на двустранната търговия, привличането на инвестиции, технологичния трансфер и създаването на нови възможности за бизнеса от двете страни. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

В рамките на срещата вицепремиерът Александър Пулев и вицепрезидентът Гибран Ракабуминг Рака акцентираха и върху значението на 70-годишните приятелски отношения между България и Индонезия, които създават стабилна основа за надграждане на политическия диалог и за задълбочаване на икономическото и инвестиционното сътрудничество.

Пулев подчерта, че като най-голямата икономика в Югоизточна Азия, Индонезия е стратегически партньор за България за разширяване на търговските и инвестиционните връзки в региона.

По време на срещата бяха обсъдени конкретни възможности за технологичен трансфер, инвестиции и съвместни производства. Фокусът е върху сектори със значителен потенциал за развитие, сред които високите технологии, дроновете и сателитните технологии, логистиката и индустрията и хранително-вкусовата промишленост.

Двамата се съгласиха, че двустранните икономически отношения показват значителен потенциал за по-нататъшно развитие. „През първите шест месеца на 2026 г. двустранният стокообмен между България и Индонезия отбелязва ръст от над 155% спрямо същия период на 2025 г.", изтъкна Пулев.

Вицепремиерът Пулев и вицепрезидентът Гибран Ракабуминг Рака изразиха готовност да продължат диалога за насърчаване на икономическите връзки и да работят за разширяване на практическото сътрудничество между институциите и бизнеса.

В рамките на посещението си в Джакарта икономическият министър проведе среща и с министъра по въпросите на продоволствието на Индонезия д-р Зулкифли Хасан.

Сред основните теми беше улесняването на достъпа до индонезийския пазар за български хранителни продукти, както и развитието на сътрудничеството в областта на халал продукцията и получаването на необходимия сертификат за България.

Вицепремиерът Пулев подчерта, че една от основните цели е да се създадат нови възможности за българския бизнес на международните пазари.

„За нас е важно да превърнем добрия политически диалог между България и Индонезия в конкретни икономически резултати – повече търговия, повече инвестиции, технологичен трансфер и съвместни производства. България е готова да бъде активен партньор на Индонезия в тези процеси", заяви Александър Пулев.

На срещите участваха още заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова и Н.Пр. Таня Димитрова, посланик на Република България в Индонезия.