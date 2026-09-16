София с дигитален двойник, за да тества модели за бъдещето

Мобилност, сграден фонд, демография, климат, образование, енергия: единната платформа за градски данни вече с 26 достъпни области

Платформата за градски данни на Столичната община вече съдържа 339 набора от данни, разпределени в 26 тематични области. Сред тях са градоустройство, мобилност, вода, сграден фонд, образование, климат, зелена система, културно наследство, демография, въздух и енергия. Информацията се актуализира, като платформата продължава да се разширява.

“Работата по отварянето на нови данни – тези на “ГИС София”, приключи. Предстои над 20 набора скоро да бъдат публикувани в общинската платформа.

Градските данни

са инфраструктурата,

върху която можем да

изграждаме по-добри решения за София. Целта ни е информацията, която общината и нейните структури създават, да може да бъде използвана не само от администрацията, но и от гражданите, бизнеса, научната общност и технологичния сектор”, заяви зам.-кметът по дигитализация и информационни технологии Иван Гойчев.

Отварянето на градските данни създава условия за повече иновации, по-добро планиране и по-информирано управление на града. То е част от по-широката визия на общината за изграждане на дигитален двойник на София – среда, в която различни градски данни могат да бъдат обединявани, анализирани и използвани за моделиране и тестване на сценарии за развитие на града.

През последните 2 г. общината предприе последователни стъпки за превръщането на градските данни в инструмент за по-добро управление, по-прозрачна администрация и създаване на

нови дигитални услуги

за гражданите

През миналата година отворената платформа за градски данни urbandata.sofia.bg беше въведена в експлоатация. Тя позволява събиране, съхранение, търсене, достъп и споделяне на градски данни между общинските структури и външни организации, бизнеса, академичните среди, неправителствения сектор и гражданите.

София направи и следващата важна крачка - отвори данните за градската мобилност. В реално време могат да бъдат достъпвани данни за

местоположението на

автобусите, трамваите и

тролейбусите, промените в

движението, закъсненията

и актуализациите на пътуванията. Достъпни са и статични данни за маршрутите, спирките и разписанията. Това създава възможности за разработване на нови приложения и дигитални решения за придвижване в града, както и за извършване на анализи и научни изследвания.

Географските данни на София също стават достъпни. През 2026 г. Столичната община разшири обхвата на платформата, като предостави достъп до всички налични свои публични ресурси, съдържащи градски данни. Следващата стъпка е платформата да бъде разширена с нови набори от данни и да се развият модели за тяхното интегриране и повторно използване. Целта е градските данни да носят все по-голяма практическа стойност за столичани.

“Отворените данни са повече от технологичен инструмент – те са основа за прозрачност, доверие и по-добри решения за София. Когато информацията, която общината създава, е достъпна за гражданите, бизнеса, учените и технологичната общност, тя може да се превърне в нови услуги, полезни приложения и по-добро планиране. Нашата цел е София да управлява ресурсите си с повече знание, да взема решения, основани на данни, и да насърчава хората с идеи да участват в развитието на града”, коментира кметът Васил Терзиев.

Call Sofia скъсява пътя от сигналите

на хората до решаването на случая

Системата задава уточняващи въпроси и насочва към правилния

адресат, в платформата може да се влезе и през фейсбук профил

Близо 11 500 граждански сигнала за проблеми в София са подадени за по-малко от месец, откакто работи обновената платформа Call Sofia.

Общо

10 444 са

регистрирани

за обработка

- 7270 са подадени през уебсайта, 2274 - чрез мобилното приложение, 900 - по телефона. Вече са приключени 1808 случая, а приблизително 1000 са непотвърдени, изчакват допълнителна информация или последващо действие, или са отхвърлени. Така за по-малко от месец са приключени сигнали, равняващи се на над половината такива за месец преди обновяването на платформата. Данните дават първоначална индикация за по-бързо начало на обработката, което се случва едновременно с преминаването на администрацията към изцяло обновената платформа.

“Call Sofia не решава сама по себе си проблемите в града, а е канал, чрез който гражданите информират общината за нередности. Ролята на обновената платформа е тази информация да достига по-бързо до правилния адресат и да бъде достатъчно точна и структурирана”, обясни секретарят на Столичната община Яна Георгиева. Натрупването на по-качествени и сравними данни позволява на общината да установява концентрации на еднотипни проблеми,

да открива

повтарящи

се нередности

и да определя районите, в които е необходима по-системна намеса.

Така информацията от Call Sofia подпомага не само реакцията по отделните случаи, но и по-доброто планиране на контрола, поддръжката и инвестициите. Обновен е целият път на сигнала - от описването на проблема и определянето на компетентната структура до проследяването на предприетите действия и получаването на отговор.

“Основната цел е гражданите да подават сигнали по-лесно, а администрацията да получава още в началото по-точна и добре структурирана информация”, подчерта Георгиева.

Намалява и необходимостта сигналите да бъдат препращани многократно между различни звена. Вместо потребителят сам да се ориентира сред множество административни категории, новата Call Sofia задава кратки уточняващи въпроси според конкретния проблем. Отговорите помагат той да бъде бързо изяснен и адресиран към структурата, компетентна да работи по него, разказа Георгиева.

По-голяма

прозрачност

при обработката

За сигналите, подадени през обновената платформа, гражданите могат да виждат коя структура работи по случая. Когато са ангажирани повече звена, се проследява и движението на сигнала между тях. В подробната история се вижда кога сигналът е разпределен, кога е изпратен към друга структура за съдействие, дали е върнат и как се развива работата до предоставянето на междинен или окончателен отговор.

Интерактивната карта също е усъвършенствана. Потребителите могат да избират дали да виждат сигналите от последните 7, 14 или 30 дни. В потребителските профили вече е

достъпна

пълната история

на сигналите,

подадени през Call Sofia, включително от предходни години. Гражданите могат да преглеждат своите по-стари сигнали, информацията за тяхното движение и обработка, получените отговори и свързаната кореспонденция с общината и ангажираните институции.

Call Sofia разполага и с изцяло ново мобилно приложение за Android и iOS. Наред с входа чрез имейл и Google профил е възстановена и възможността за вход с Facebook.