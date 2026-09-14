65-годишен пешеходец загина, блъснат от „Мерцедес" край Черноочене

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65-годишен пешеходец загина, след като бе блъснат от автомобил на международния път за Гърция в района на село Черноочене, съобщиха от ОДМВР-Кърджали. Сигналът за тежката катастрофа е подаден на тел. 112 в 16,25 часа в понеделник. По първоначални данни мъжът е бил ударен на пътното платно от лек автомобил „Мерцедес", управляван от 27-годишна жена. Пешеходецът е починал.

На мястото дежурна оперативна група от РУ-Кърджали извършва оглед за изясняване на причините за произшествието.

Полицейски служители регулират движението в района. До приключването на огледа трафикът в двете посоки се отклонява през паркинг в непосредствена близост до мястото на катастрофата.