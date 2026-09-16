Новите тротоари в столицата – колкото 56 футболни игрища

Голямата цел: свързани пешеходни маршрути

Близо 400 000 кв. м тротоари са обновени в София през последните 3 години. Инвестициите подобряват безопасността и достъпността на градската среда и осигуряват по-удобни пешеходни връзки до училища, детски градини, лечебни и административни сгради, спирки на градския транспорт и жилищни зони.

“Работим не просто за подмяна на настилките, а за изграждане на свързани пешеходни маршрути,

по които всеки да се придвижва удобно

– включително хората с увреждания и родителите с детски колички. Целта ни е да ускорим тази дейност и да я надградим”, амбициран е кметът Васил Терзиев.

Целта на инвестициите е да бъдат обновени амортизираните тротоари и да се изградят нови там, където липсват. При ремонтите се обновяват настилките и се подменят бордюрите. Където е възможно, се монтират тактилни ивици и се изграждат понижения в зоните на кръстовищата.

Столичната община и 24-те района възлагат дейностите по създаване на

по-привлекателна пешеходна среда с качествени настилки

Инвестициите за обектите се разпределят между всички 24 района на София на база брой на населението и площта на тротоарите. Зоните, в които се работи, се определят съвместно с районните администрации, като около 30% от средствата се управляват директно от тях. Нов тротоар по бул. “Ал. Стамболийски” Снимка: Столична Община

Програмата започва през 2022 г., а от началото ѝ са обновени над 547 000 кв. м тротоари. Само през последните 3 години изградените нови се равняват на около 56 стандартни футболни игрища. Ако бъдат разгърнати като непрекъсната пешеходна ивица с широчина 2 метра, тя би достигнала дължина от около 200 км.

“Обновяването и изграждането на нови тротоари е един от най-съществените проекти, с помощта на който подобряваме качеството на средата на живот и осигуряваме достъпност. За да ускорим темповете на работа, е важно да продължим и надградим изпълнението на програмата през следващите години. За тази цел Столичната община предвижда дългосрочни инвестиции чрез финансиране със заем в размер на 40 млн. евро”, заяви зам.-кметът по строителство Никола Лютов.

Цялостен ремонт се извършва на южния тротоар по бул. “Г. М. Димитров”, на улиците “Иван Денкоглу” и “Хан Аспарух”. Работи се и по северозападния тротоар на бул. “Луи Пастьор”, както и по югоизточния тротоар на бул. “Панчо Владигеров”. Цялостно обновяване на тротоарите е предвидено и при изпълнението на инвестиционните проекти за бул. “Христо Ботев”, бул. “Джеймс Баучер”, ул. “Хенрик Ибсен”, “Ломско шосе”, “Рожен” и др. Борисовата градина е сред любимите паркове за каране на велосипед. Снимка: Румяна Тонeва

Организация за колелата в парка, 20 км нови трасета в града

Пускат споделени велосипеди, първите 30 минути - безплатни

До края на 2027 г. Столичната община планира над 20 км нови и обновени велотрасета, като се търсят възможности за още поне 10 км.

Велосипедната инфраструктура се планира не като поредица от отделни участъци, а като част от големите инфраструктурни проекти, парковете и организацията на движение. Близо 15 км са включени в големи инфраструктурни обекти – сред тях първия участък от зеления ринг, булевардите “Рожен”, “Копенхаген”, “Христо Ботев”, “Никола Мушанов” и Източната тангента. Други 6,7 км са планирани в Борисовата градина, Северния и Южния парк, обяснява зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

Общината търси възможности за повече велотрасета в големите паркове,

за да може деца и възрастни да карат спокойно и безопасно.

“Парковете трябва да са места, в които децата могат да играят, да празнуват, да спортуват и да карат колело. Не искаме да забраняваме използването им – напротив, искаме да създадем повече възможности хората да се движат с велосипед, но по безопасен и добре организиран начин”, подчертава Чаушев.

За повече велотрасета се използва и концепцията за “успокоени зони” – промяна в организацията на движение и ограничаване на скоростта, така че да се създадат

по-безопасни маршрути за велосипедисти и пешеходци

Паралелно с инфраструктурата София въвежда и обществената система за споделени велосипеди – близо 400 велосипеда на 33 станции, като първите 30 минути от всяко пътуване са безплатни. Първите станции и велосипеди се очакват в началото на 2027 г. Системата е замислена като допълнение към градския транспорт – особено за т.нар. първа и последна миля: кратките разстояния между дома и метростанцията, между спирката и работното място или между две транспортни връзки.

От февруари тази година общината има велокоординатор, чиято задача е да свързва работата на различните общински звена и да гарантира, че велосипедната инфраструктура се включва още при планирането на улици, паркове и големи инфраструктурни проекти.