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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23559239 www.24chasa.bg

Откраднали от Дунав сонда за проследяване на есетрови риби

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Река Дунав

Сонда за проследяване на миграцията на есетровите риби на стойност 20 000 евро е била открадната от водите на Дунав и по-късно е намерена от полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за изчезналата високотехнологична сонда е бил подаден в полицейския участък във Вълчедръм от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Съоръжението е собственост на Националния институт за научни изследвания на Република Румъния и е закупено по проект с европейско финансиране с цел проследяване на миграцията на есетровите риби.

След получаването на сигнала незабавно са започнали оперативно-издирвателни действия. Сондата е била открита разглобена в частен дом в село Долни Цибър, община Вълчедръм. Установени са извършителите – двама мъже на 21 и 27 години от селото. Те са извадили сондата от реката, транспортирали са я с кон и каруца до селото и са я разглобили с намерение да я продадат на части, пише БТА. 

Апаратурата е иззета и върната на собствениците. По случая е образувано досъдебно производство, посочиха от полицейската дирекция.

Оттам съобщиха, че през последните години в региона не са регистрирани други подобни кражби на скъпа апаратура от Дунав.

 

Река Дунав

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