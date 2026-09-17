“Столичен електротранспорт”: Стратегически инвестиции и модернизация на мрежата

Това се случва в годината на двоен юбилей - 125 г. трамваен и 85 г. тролейбусен транспорт

През 2026 г. София отбелязва 2 забележителни годишнини в своята съвременна история — 125 години от тръгването на първия електрически трамвай на 14 януари 1901 г. и 85 години от пускането на първата тролейбусна линия през февруари 1941 г.

Като единствен български град с изградена трамвайна мрежа столицата разчита на “Столичен електротранспорт” ЕАД като на

основен гръбнак на

екологичната, чиста, сигурна

и устойчива градска мобилност от европейски тип.

От първите 25 малки мотриси по белгийски проект, които преди 125 г. изцяло преобразиха облика на тогавашна София, до днешната разклонена мрежа от над 100 км съвременен релсов път - електротранспортът е неизменно свързан с динамичното развитие на града. Днес дружеството не само пази историческата памет, като съхранява и реставрира автентични ретро мотриси, но и активно надгражда цялата транспортна система спрямо най-високите съвременни европейски стандарти за качество, комфорт и енергийна ефективност.

Като единствен оператор на релсов наземен транспорт у нас и утвърден пионер в екологичната градска мобилност “Столичен електротранспорт” успешно съвместява вековни традиции с отговорно изпълнение на стратегическата програма за модернизация на Столичната община. В изпълнение на решение на СОС за системно обновяване на градския транспорт е одобрено целево увеличение на капитала на дружеството с близо 41,8 млн. евро. Този значим финансов ресурс е предназначен за осигуряване на плащанията по обществените поръчки за доставка на общо 145 нови превозни средства за около 128,8 млн. евро.

Планират се

75 нови тролейбуса -

40 съчленени и

35 единични

Те ще са оборудвани с модерни батерийни системи за автономен ход и ще позволяват разширяване на връзките в нови райони на града. Доставката на 50 нови електробуса и зарядна инфраструктура е насочена към електрифициране на ключови автобусни линии и създаване на нови екологични връзки между кварталите. Пускането на новите превозни средства по линиите ще стартира от лятото на 2027 г. и ще продължи до есента на 2028 г. Очакват се и 20 нови нископодови трамвая, които ще заменят амортизираните мотриси по основните градски трасета и ше повишат пътническия комфорт.

Общината и дружеството реализират и последователна програма за цялостно обновяване на релсовия път и контактно-кабелната мрежа. Ключовите трасета по булевардите “Ал. Стамболийски”, “Княгиня Мария-Луиза”, “Дж. Баучер”, “Копенхаген”, както и новоизграждащото се по бул. “Рожен” са приоритет за обновяване. Проектите осигуряват радикално намаляване на шума и експлоатационните вибрации, съкращаване на времето за пътуване и пълна достъпност за майки с детски колички и хора с увреждания.

С тях “Столичен електротранспорт” ЕАД затвърждава позицията си на ключов фактор за икономическото, социалното и екологичното развитие на София.