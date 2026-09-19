Живите езера на Южния парк: как граждани и общината връщат водата в него

Нов стандарт в грижата за зелена София

Зеленината между сградите и спокойствието на парковете - те синхронизират забързания пулс на града. За софиянци Южният парк винаги е бил от местата, заредени с тази позитивна енергия. Естествено убежище, лична памет и кауза на бъдещето. Точно затова най-вълнуващият и емоционален проект за града не започна по заповед от нечий кабинет, а като споделена мечта на хората, които десетилетия отказваха да приемат, че езерата в Южния парк са обречени да бъдат пресъхнали блата и кални ями.

Над 20 години изкуствената езерна каскада в парка беше оставена без поддръжка. За това време обаче природата направи чудо – разви изцяло нова, богата и чувствителна екосистема, превърнала водните огледала в местообитание на

десетки биологични видове и гнездовища на редки птици

“Задачата ни е изключително сложна, защото трябва да балансираме между две еднакво важни цели – да възстановим езерата като място за качествен отдих в сърцето на града и да опазим живота, който се е развил в тях. Затова работим последователно, бавно и с цялата външна експертиза, която ни е необходима, за да го направим както трябва”, казва зам.-кметът по околна среда инж. Николай Неделков. Кметът на София Васил Терзиев и заместникът му по околна среда инж. Николай Неделков проверяват новото осветление в Южния парк. Снимка: Столична Община

Първите три езера – “Безименно 4”, “Тъмното” и “Скритото”, вече се почистват в съответствие с препоръките на Научноизследователския сектор (НИС) към Софийския университет. За да се защити деликатната биосфера, в пресъхналите зони се използва специализирана техника, която позволява почистване директно от брега, без излишно навлизане в чашата на езерата. В “Тъмното езеро” почистването на падналите стволове се извърши изцяло ръчно. Дори изкопаната кал престоява на брега минимум 10 дни, за да могат всички дребни организми да се спасят обратно във водата.

Когато гражданите пишат историята

Инициативата “Езерата на Южния парк” стана реалност, след като беше избрана директно от софиянци в дигиталната платформа за гражданско участие “Идеи за града” през 2024 г. Тогава проектът спечели подкрепата на хиляди в категорията “Общоградски проекти” с финансиране от 250 хил. евро. Местната общност, обединена около фейсбук групата “Да запазим езерата в Южен парк” с двигатели Александър Църноречки и автора на проекта Жоро Ангелов направи така, че мечтата да се превърне в дейности със срокове.

Зад проекта стои специално учреден обществен съвет, в който освен Църноречки и Ангелов влизат представители на водещи граждански и природозащитни организации като WWF България, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Сдружение “Балканка” и фондация “Колективът”. Те контролират всеки детайл, разход и технологична стъпка.

“Езерата в Южния парк са проект на гражданите и затова те трябва да имат реална роля в наблюдението на неговото изпълнение. Като инженер и човек, който прекарва голяма част от времето си на терен, за мен най-важни са реалните резултати и стриктният контрол. Целта ни е процесът да бъде напълно прозрачен – с експертност, обществен контрол и ясна отчетност на всяка стъпка”, категоричен е Неделков.

Следващата фаза на проекта ще обхване езерата “Панорама”, “Патешка приказка”, “Езерото с папурите” и “Безименно 6”. А в средата на октомври гражданите отново ще излязат на терен в мащабни доброволчески акции за облагородяване на крайбрежните зони. Почистването на “Тъмното езеро” в Южния парк се прави ръчно, за да се опази екосистемата, която се е развила в него. Снимка: Столична Община

Паралелно в Южния парк се реализира и мащабна модернизация на алейното осветление. След като през 2024 г. беше възстановено това в основните зони, сега са монтирани последните нови енергоспестяващи LED тела по алеите откъм ул. “Бяла черква”. Розариумът и прилежащата му пешеходна инфраструктура са напълно реновирани, а над 10 доброволчески акции преобразиха парковата мебел.

Екипите на общинското предприятие “Паркове и градски градини” демонстрират нов стандарт на ежедневна поддръжка. Оказва се, че при встъпването си в длъжност новото ръководство открива в складовете чисто нови, модерни машини, които изобщо не са пускани в експлоатация. Тези високопроизводителни машинни метачки, които едновременно събират и засмукват есенните листа, както и индустриални пароструйки вече работят активно по алеите на градските паркове. А през зимата метачките се трансформират в компактни снегорини за бързо разчистване на пешеходните зони.

Така за първи път беше извършено цялостно дълбоко почистване и реставрация на изкуствените водни площи и фонтаните в Южния парк. За първи беше

изчистен основно и подлезът с фонтаните при НДК, като бяха премахнати и графитите

Освен грижата за най-големите паркове общината работи и по проекти за изцяло нови зелени пространства. Наскоро стартира работата по новия парк в “Младост 3” с площ от близо 17 дка. Проектът залага детски и спортни зони, сух фонтан, амфитеатър и първата в района пъмп трак площадка.

След рекорден 16-годишен спор с Българската академия на науките администрацията на Васил Терзиев успя да даде зелена светлина за изграждането на парк “Кукуряк” в “Овча купел”. С подписаното историческо споразумение общината придоби 82 декара, за да ги превърне в дългоочаквано зелено пространство, свързващо минералната баня и квартала.

А в парк музей “Врана” общинските екипи започнаха ударно възстановяването на занемареното пространство. Само за първите 10 дни от работата бяха извозени над 300 т сухи отпадъци, окосени са над 300 дка и премахнати 150 паднали дървета. Работата продължава, като в момента се премахват останалите над 600 опасни и изсъхнали борове.

Изцяло вече грее парк “Заимов” с нов модел алейно осветление

за близо 900 000 лв. Положени са над 5 км кабелна мрежа под земята, за да се съхрани кореновата система на вековните дървета. Този стандарт за по-безопасни паркове вече бе приложен с цялостното възстановяване на осветлението в Западния и Южния парк.

Нов стандарт за озеленяване се прилага и по софийските булеварди: засаждат се едроразмерни и добре разклонени двугодишни фиданки от устойчиви видове. За да се гарантира оцеляването им, младите дръвчета се оборудват със специални чували за бавно капково напояване, които поддържат постоянна влага край корените през най-горещите летни месеци и не позволяват изсъхване.