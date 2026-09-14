Кирил Борисов: Имало е опасност Калушев да бъде разследван за опит за блудство

Ивайло Калушев е взел решението да се сложи край на живота на шестимата, заяви журналистът от "24 часа" Кирил Борисов в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви, позовавайки се на огласената публично експертиза на пресконференция, която продължи над 2 часа.

Според него причините са три. Първо - групата е загубила обществено политическа подкрепа, второ - даренията, които шестимата са получавали от 2022 г., са намалели и накрая не са имали пари да си платят тока, трето - имало е опасност Калушев да бъде разследван за опит за блудство, защото и преди е имало сигнали срещу него, но се е разминавал с правосъдието. Този път е имало основателно предположение, че ще го разследват и ще го очакват в хижа Петрохан, когато се е връщал от морето. Имало е разговори и обвинения към него от малолетно дете. Всички доказателства до този момент показват също, че в гибелта на шестимата няма външна намеса.

Според Борисов даренията не са имали користна цел, онези, които са давали парите, са искали да помогнат, но Калушев е използвал парите им, за да охранява групата си.

По думите му групата около Калушев няма как да бъде свързвана с нито една кандидат-президентска двойка за предстоящите избори и този случай да бъде използван за политически цели.