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Пловдив пусна първите електробуси, ще обслужват една линия

Радко Паунов

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Електробусите са 12-метрови, с две врати, 90-местни с правостоящите. Снимка: Радко Паунов

От утре целият градски транспорт минава на редовно разписание, ще се обслужва от 220 рейса 

Първите електробуси в Пловдив вече са в движение и вървят по линия № 20. Маршрутът им е от квартал "Коматево" до езиковите гимназии на бул. "България" и обратно.

"Спазихме обещанието и ги пуснахме", заяви превозвачът Петко Ангелов, който закупи 8 електробуса чисто нови от Германия. Първите два бяха докарани преди седмица, а останалите се чакат до края на месеца. Всеки от тях струва 500 000 евро, а цялата инвестиция е 10 милиона.

По думите на Ангелов линия № 20 ще бъде обслужвана изцяло с електробуси. По нея ще бъдат пуснати и останалите шест, когато пристигнат.

Рейсовете са с две врати, дълги са 12 метра и всеки от тях побира 90 пътници със седящи и правостоящи. Безшумни са, имат специална изолация през зимата да са топли, а лятото – хладни.

Със старта на учебната година всички градски автобуси в Пловдив минават от утре на редовни разписания, което означава, че общо по 29–те линии ще се движат 220 автобуса. Досега бяха на летен график.

Електробусите са 12-метрови, с две врати, 90-местни с правостоящите.

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