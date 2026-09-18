Училището отвъд днешния ден

То може да превърне квартала в общност

Ново общинско посрещна 546 ученици

Проектът за 51-о СУ "Елисавета Багряна"

35 години след последната изцяло нова общинска образователна институция София отново изгражда училище от нулата. Тази пауза приключва с построеното ново училище в “Манастирски ливади - Запад” - един от столичните квартали с много нови жилища, все повече деца и нужда от инфраструктура, която да следва този растеж. На 15 септември то посрещна своите първи 546 ученици в 21 паралелки.

Комплексът включва още детска градина за 88 деца, многофункционална зала

и пространства за спорт. Така на едно място се създава среда за образование, движение и общуване.

“Когато едно училище отваря врати, започва история, която ще продължи много след нас. Тук 546 деца ще направят своите първи крачки в училищния живот, ще създадат приятелства, ще открият интереси и ще намерят своето място. След 35 г. София отново изгражда ново общинско училище. За мен това е знак, че започваме да гледаме на града не само през това, което трябва да поправим днес, а и през живота, който искаме да дадем на децата утре”, заяви кметът Васил Терзиев.

Нови училища там, където София расте

В “Студентски град”, където досега не е имало училище, се изгражда първото общинско основно - от подготвителна група до VII клас. Ще е за 573 ученици в 24 паралелки.

Идеята за новата визия на 138-о СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

“Когато един квартал се развива, инфраструктурата трябва да го следва. А когато цели части на града се променят и в тях живеят все повече семейства, образованието трябва да бъде част от плана за развитие. Затова не търсим универсално решение. В някои райони е необходимо ново училище, а в други - разширение на съществуващата база, трети се нуждаят от модернизация на средата. Така планираме училищната мрежа според реалния живот на града”, разказва зам.-кметът по образование Десислава Желязкова.

Училището – сърцето на квартала

Столичната община разработи специална концепция “Училището - сърцето на квартала”, чиято цел е да промени ролята му в градската среда. Училището като пространство за спорт, срещи, занимания и общуване, а не само място за учебните часове. Тази концепция е сред основните приоритети на кмета Терзиев, защото вярва, че едно училище може да промени много - “да създаде място, където кварталът се среща, децата играят, хората спортуват и се изгражда общност”. Затова искаме да отворим училищата към живота около тях – да бъдат пространства, които продължават да работят за хората и след последния звънец, казва кметът.

Проектът за 51-о СУ "Елисавета Багряна"

За да превърне тази идея в реални решения, общината подготви 4 пилотни проекта - за 138-о СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”, 6-о ОУ “Граф Н. П. Игнатиев”, 51-о СУ “Елисавета Багряна” и 104-о ОУ “Захари Стоянов”. В тях се предвиждат пространства за съвременно обучение, повече възможности за спорт и творчество, по-добра връзка между сградите и дворовете, както и места за общуване.

В някои от проектите са заложени атриуми с амфитеатрални пространства,

класни стаи на открито и зелени покривни тераси,

а спортните пространства са проектирани така, че да могат да имат по-широко приложение. “Това е промяна не само в архитектурата, а в начина, по който разбираме училището като част от квартала”, уточнява Желязкова.

Паралелно с изграждането на нови училища се работи и за увеличаване на капацитета там, където това е нужно. Над 10 училищни сгради се разширяват и са в процес на подготовка за ремонт, изграждат се нови корпуси и се обновява учебната среда. Част от тези инвестиции са насочени и към постепенното

преминаване към едносменна организация на обучение

“Няма еднаква рецепта за целия град. Гледаме на училищната инфраструктура като на жива система, която трябва да се развива заедно със София. Едно училище се изгражда за десетилетия. Децата, които ще влязат в него, ще живеят в столицата много след като днешните решения са останали в архивите.

Важно е не просто да наваксаме там, където вече има нужда, а да планираме навреме. Но всички стъпки водят в една посока - град, в който образованието върви с развитието на кварталите и в който децата имат не само място за учене, а среда, в която да растат, да откриват и да развиват своите възможности. Така изграждаме София с хоризонт отвъд днешния ден – през живота на децата, които ще бъдат нейните граждани утре”, подчертава зам.-кметът по образование.