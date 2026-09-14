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Задържаха 56-годишен, спрял водата на берковско село с байпас към друга тръба

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Полиция Снимка: Дима Максимова

56-годишен мъж от Берковица бе задържан, след като спрял водата на берковското село Бързия чрез незаконен байпас към друга тръба.

След като вчера водоподаването към Бързия било спряно, бил извършен оглед на района около водоизточника и пречиствателната станция на селото. На километър и половина от станцията била открита импровизирана шахта, прокопана наскоро. На дъното ѝ водопроводната тръба, водеща към селото, била срязана и блокирана с ламарина. Така водата била отклонена чрез байпас към друга, незаконно положена тръба, водеща към частен имот.

По случая е образувано досъдебно производство. 

Полиция

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