В средата на септември Велико Търново прие 105 млн. евро бюджет

Бюджет 2026 в размер на 105 млн. евро и инвестиционната програма на Община Велико Търново са приети от Общинския съвет.

В нетипично време – в средата на септември. Две трети от годината държавата бе без редовен бюджет, работихме с ограниченията на удължителен бюджет, написа във фейсбук кметът Даниел Панов.

Това е причината част от проектите да са забавени във времето, а други – да се отложат за следващата година.

Затова - в оставащите три месеца и половина не бива да се очакват чудеса, предупреди Панов.

Но въпреки всичките трудности, инвестициите за обновени улици, водопроводи без аварии, паркове и нови детски площадки, привлекателни училища, детски градини, социална и културна инфраструктура – всичко това се случва и ще продължава да се случва във Велико Търново и населените места от общината.

Панов посочва още, че 72,2 млн. евро от средствата са за дейностите държавна отговорност – образованието, социалното подпомагане, осигуряване и грижи, култура и др.

Целевата субсидия от държавата за капиталов разходи е 2,5 млн. евро. С нея се финансира техническа инфраструктура - основен ремонт и изграждане на водопроводи и улици.

24,4 млн. евро са изцяло местните приходи – данъчни и неданъчни. 10% повече спрямо 2025 година.

"Цифрите показват много добра събираемост. Тя е в основата на финансовата стабилност", отбелязва кметът.

42,2 млн. евро е инвестиционната програма на Велико Търново, а проектите в нея са така планирани, че да се случат в рамките на мандата.



