Стилян Манолов: Модерен транспорт в София ще има, когато общественият превоз стане държавен и общински приоритет

Действия на парче не водят до качествена промяна, категоричен е изпълнителният директор на “Столичен автотранспорт”

Над 1 млрд. лв. инвестиции в нови трамваи, електробуси и тролейбуси предвиждаше амбициозната програма, обявена през 2024 г. от Столичната община. Две години по-късно в движение продължават да бъдат превозни средства на над 25 години. Това, в комбинация с кошмарния трафик, много често – в отсъствие на елементарна толерантност от останалите участници в движението и силно компрометирана инфраструктура, прави истинско предизвикателство нормалното функциониране на градския транспорт.

“Не говорим само за липса на комфорт. Много е трудно, да не кажа - невъзможно, с такива автобуси да гарантираме безопасността както на нашите служители, така и на пътниците”, казва изпълнителният директор на “Столичен автотранспорт” Стилян Манолов.

Дружеството е хронично недофинансирано и поради нерегулярното разплащане от Столичната община

се трупат задължения

в особено големи

размери, които

затрудняват

нормалното му

функциониране

Допълнителен натиск оказват растящите разходи за горива. Същевременно дружеството има ключова роля за функционирането на градската транспортна система и не може да преустанови или ограничи дейността си поради недостиг на средства, без това да има непосредствени последици за обществения транспорт в столицата. “Столичен автотранспорт” извършва

близо 51% от общия

обем на обществения

градски транспорт

Според Манолов условията на труд са основен фактор за текучеството на кадри. Затова за 2 г. той е предприел отдавна чакани ремонти в поделенията на дружеството.

“В гараж “Малашевци” сервизни помещения, бани и тоалетни вече са в много по-добро състояние. Започна и изграждането на нов пункт за технически прегледи. Ремонтирахме течащите покриви в гараж “Дружба”. Там при всеки дъжд валеше върху апаратурата в сервизите, поставяме дограма в цялото поделение. Преди 2 г. климатиците в цялото дружество се брояха на пръстите на едната ми ръка. Монтирахме над 50 в различни сервизни, складови и административни помещения и продължаваме. В сервизните бази на дружеството бяха доставени нови модерни колонни подемници”, разказва Манолов.

След години без ново униформено облекло

на водачите са осигурени

както зимни, така и

летни униформи

от висококачествени дишащи материи.

Недостигът на шофьори в градския транспорт остава сериозно предизвикателство не само в България. По данни на Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) в Европа остават незаети около 105 000 позиции за шофьори на градски и междуградски автобуси – близо 10% от нужния персонал.

Недостигът е

нараснал с 54%

спрямо 2022 г., а прогнозите сочат, че до 2028 г. незаетите места може да достигнат 275 000.

“Факторите са много, това е особено отговорна, нелека професия. Затова и с ограничените си възможности опитваме да подобрим каквото можем. При нас работят много съвестни водачи, изключителни професионалисти и трябва да им благодарим, да се поставим на тяхно място, а те на свой ред дължат необходимото уважение на пътниците в градския транспорт”, допълва Манолов.