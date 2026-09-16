На Витоша по “Пътеки на гражданите”

Обединени за планината, доброволци се включиха в 6 акции, до края на сезона ще има още

Предизвикателен планински преход или маршрут за спокойната неделна разходка, бягане и маунтинбайк или просто насладата да си сред природата - Витоша е част от живота на всеки софиянец. Планината, която свързва града с природата и хората помежду им.

Тази връзка е закодирана в “Пътеки на гражданите” –

една от посоките във “Визия за Витоша”,

дългосрочната инициатива на кмета Васил Терзиев за развитието на планината. За втора поредна година тя събира доброволци, планинари и хора, които искат да дадат от времето и усилията си за Витоша. Те работят заедно по конкретни участъци от туристическата инфраструктура – почистват маршрути, възстановяват съоръжения, подобряват отводняването и се грижат пътеките да останат проходими и безопасни. Вече са проведени 6 акции с участието на над 70 доброволци, още две предстоят до края на сезона.

“Витоша е част от София, но тя е и място, което всички ние споделяме. Затова грижата за нея е обща отговорност. Всяка почистена пътека, всеки възстановен мост и всеки подобрен участък означават по-добра планина за хората, които ще дойдат след нас”, казва кметът Терзиев. Убеден е, че “Пътеки на гражданите” показва и нещо много важно – че около грижата за планината може да се изгради общност от хора, които не просто я обичат, а са готови да отделят време и усилия за нея. Доброволци подменят информационни табла в планината. Снимка: Столична Община

Когато грижата се вижда на терен

Работата по “Пътеки на гражданите” включва дейности, които имат пряко значение за състоянието на маршрутите – почистване на канавки и отводнителни съоръжения, премахване на паднали дървета и растителност, обновяване на мостове, парапети и информационни табла.

Само в първата акция за сезона бяха почистени 2,5 км канавки, а в района на хижа “Момина скала” беше изградена нова отводнителна система, която отвежда дъждовната вода извън пътеката. На други места бяха обновени съоръжения и информационни табла и беше подобрена проходимостта на маршрутите.

Повече хора за достъпна планина

“Пътеки на гражданите” създава възможност хората, които използват Витоша, да бъдат част от грижата за нея. В акциите се срещат софиянци с различен опит и причини да обичат планината, но обединени от желанието да направят нещо конкретно за мястото, което споделят. Изграждането на такава общност е важна част от “Визия за Витоша” – дългосрочната инициатива, която поставя планината в центъра на последователна работа за по-добър достъп, поддържани маршрути и опазване на природата.

Когато човек сам е помогнал да бъде възстановена една пътека, да се почисти участък или да се подобри съоръжение, започва да гледа на планината по различен начин – като на място, за което има лична отговорност. Затова инициативата ще продължи да привлича още доброволци и да обхваща повече маршрути. И докато грижата за Витоша се случва на терен, да се изгражда и общността от хора, които посвещават времето си на планината и искат да я оставят в добро състояние за следващите.