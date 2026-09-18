Витоша стана класна стая за 2000 деца

Новото софийско лято: приключения за малките, за родителите – спокойствие и подкрепа

Лятото променя ритъма на целия град, а за децата носи повече свобода, игри и нови преживявания. За много родители обаче ваканцията идва с трудния въпрос как да съчетаят работата с грижата за децата. Затова за втора поредна година през лятото всички детски градини в столицата останаха отворени.

“Политиката за децата не приключва с последния учебен ден. Искаме София да предлага възможности и през лятото – за децата да прекарват времето си активно и смислено, а за родителите да имат повече сигурност и избор. Тази година надградихме няколко програми, които работят точно в тази посока – “Лятна грижа”, “Витоша на децата” и “Учим се заедно”. Те са различни като цел, но заедно показват един нов подход: лятото да не бъде празно пространство между две учебни години, а време за движение, общуване, самостоятелност и нови знания”, обяснява зам.-кметът по образование Десислава Желязкова.

“Лятна грижа”: повече спокойствие за семействата

Тази ваканция програмата “Лятна грижа” се проведе в продължение на 7 седмици – от 1 юни до 17 юли, в работни дни, в общински училища. Осигурява на ученици от I до IV клас сигурна и развиваща среда през част от ваканцията, а на родителите – реална подкрепа в период, в който училището не работи. Заниманията не са насочени към усвояване на учебен материал, а към спорт, творчество, игри на открито, природа, екологично и гражданско образование, работа в екип и социално-емоционални умения.

“Програмата е с бюджет от 150 000 евро, осигурени от Столичната община. Това е важна промяна в начина, по който гледаме на лятната грижа. Не просто да има кой да поеме детето за няколко часа, а тези часове да имат съдържание и смисъл”, подчертава Желязкова.

Детски лагери в планината

София има нещо, което малко столици по света могат да предложат – планина непосредствено до града. Специално създадената от общината програма помага повече малки софиянци да опознаят Витоша.

Програмата “Летни детски лагери – Витоша на децата” е за тези между 6 и 12 г., провежда се в делнични дни от 1 юни до 15 септември. Общината подпомага финансово организирането на достъпни детски лагери в природен парк “Витоша”. За тази година обхватът нарасна двойно - 2000 деца.

Идеята не е просто да прекарат няколко дни извън града. В планината те се движат повече, прекарват време сред природата, учат се да бъдат самостоятелни и изграждат отношение към средата, в която живеят. Така Витоша се превръща в естествено продължение на детската среда на София – място за спорт, учене и приключения.

“Искаме децата на София да познават града си във всичките му измерения – и улиците, по които ходят всеки ден, и планината, която е на няколко километра от дома им. Лятото е прекрасен момент да им дадем възможност да откриват, да бъдат сред природата и да придобиват увереност”, подчертава кметът на София Васил Терзиев.

“Учим се заедно”: инвестиция в следващото поколение

Програмата “Учим се заедно” едновременно подпомага детските градини през летните месеци и дава на бъдещите педагози реален практически опит. Тя се реализира от 1 юли до 31 август и е с до 240 000 евро бюджет. В нея могат да участват общински детски градини с минимум 4 групи, като за всеки студент е предвиден наставник от екипа на детското заведение.

Зам.-кметът по образованието обяснява: “Това е особено важно на фона на кадровия недостиг в системата. Вместо да гледаме на летните месеци само като на период, в който трябва да запълним графиците, използваме ги и като възможност да привлечем следващото поколение специалисти. Програмата вече показа, че има интерес. При първото ѝ издание над 260 студенти заявиха желание да се включат, а над 200 студенти по педагогика реално участваха като платени помощници в детските градини”.

Желязкова подчертава колко е важно детето да имат повече от една възможност през лятото - да бъде в училището с приятели, да открие спорт, който му харесва, да отиде за първи път на Витоша, да участва в творческа работилница или просто да прекара повече време навън. Така и родителите могат да изберат това, което е подходящо за тяхното дете.

“Това е по-голямата идея зад “София – град на децата”. Не да създаваме отделни инициативи, които приключват след няколко седмици, а постепенно да изграждаме градска среда, в която детското развитие е част от ежедневието – в детската градина, в училището, в спорта, в планината и в квартала. Лятото е само един от моментите, в които тази политика се вижда най-ясно. Защото градът на децата не е град, който просто има програми за деца. А град, който постоянно разширява възможностите им”, казва Желязкова.