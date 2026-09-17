Зеленият ринг на София: от линия върху картата към място за хората

Проектират първите две отсечки, а бъдещите ползватели ще участват в създаването на новия парк

“Има смислена разлика между пространство и място. Пространството може да бъде анонимно – площ, очертана между някакви граници. Мястото обаче е наситено с мечти, желания, спомени и интереси. Едно място никога не е неутрално”. Така зам.-кметът по градско планиране и развитие арх. Любомир Георгиев обяснява философията, с която София подхожда към един от най-мащабните си градски проекти – зеленият ринг.

Амбицията е близо 30 километра изоставени и слабо използвани терени около широкия център да се превърнат в свързана зелена система за пешеходно и велосипедно движение, спорт, отдих, игра и култура. Рингът трябва да свърже големите паркове, съществуващата веломрежа, спортни, културни и образователни обекти и 30 софийски квартала. Близо 250 хил. души ще живеят в непосредствена близост до него.

155 хил. евро за първите две отсечки

Тази година общината осигурява 155 000 евро за проектирането на първите две приоритетни отсечки – “Изток” и “Слатина”. Най-напреднала е отсечка “Изток”, която преминава през бивши жп терени и за която вече има приет подробен устройствен план. След това трябва да бъде завършен техническият проект и да бъде избран изпълнител. Намерението на общината е в бюджета за 2027 г. да предложи значително по-голям финансов ангажимент – средства за изграждането на първата отсечка.

Ролята на плейсмейкинга, или мястоправенето

“Зеленият ринг е един гръбнак – велоалея, пешеходна алея, осветление, пейки. Това може да се повтаря по цялото му протежение. Но какво се случва в конкретния квартал, през който преминава, зависи от хората в него”, обяснява арх. Георгиев.

И добавя, че “някъде може да липсва детска площадка, другаде – място за спорт, повече големи дървета, вода или пространство за срещи. Различни са и потребностите на децата, тийнейджърите, работещите и възрастните. Затова те трябва да бъдат чути, преди проектът да е завършен, когато идеите им все още могат да бъдат вложени в него”.

Именно това ще тества и първото плейсмейкинг събитие на зеления ринг. Част от бъдещата отсечка “Изток” ще бъде временно преобразена, за да покаже как изоставеното пространство може да започне да живее още преди окончателното изграждане на парка.

Програмата се създава с местната общност и включва велоработилници и велосипеден поход, спорт и игри за деца, кът за домашни любимци, шах и табла и излъчване на финала на европейското първенство по волейбол.

Включват се организации и бизнеси от района, сред които народното читалище “Николай Хайтов” и фондация “Детски книги”. Зад забавлението стои съвсем практична задача: да бъдат изпробвани възможни функции на бъдещия парк и да се види кои от тях хората действително използват и припознават. Наблюденията, идеите и обратната връзка ще могат да бъдат използвани при детайлното проектиране.

“Така плейсмейкингът обръща обичайната логика – вместо градът първо да построи нещо и после да разбере дали хората го искат, той пита, тества и наблюдава, преди да строи. Точно тук е голямата идея на зеления ринг. Не просто да изгради 30 км зелено трасе през София, а да превърне пространствата по него в места, които различните квартали разпознават като свои”, подчерта арх. Георгиев.