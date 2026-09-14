Пенчо Милков: ДГ „Слънце“ вече разполага с модерна и енергийно ефективна среда

Кметът Пенчо Милков откри обновената сграда на ДГ „Слънце" на ул. „Шейново" 14, която вече предлага модерна, приобщаваща и енергийно ефективна образователна среда за децата. На събитието присъстваха още заместник-кметът и ръководител на проекта Никола Лазаров, заместник-кметът Енчо Енчев, директорът на детската градина Марина Симеонова-Матинска, както и екипът, работил по реализацията на проекта. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„За децата на Русе създаваме среда, която отговаря на съвременните изисквания и дава възможност всяко дете да развива своите способности. Пожелавам на екипа на ДГ „Слънце" и на всички деца успешна и вдъхновяваща учебна година, изпълнена с любопитство, знания и много усмивки. Нека обновената градина бъде място, в което децата растат уверени, откриват света и правят своите първи важни крачки към знанието", заяви кметът Пенчо Милков.

Директорът на детската градина изказа благодарност към екипа, работил по проекта, както и към педагогическия състава на градината и родителите за търпението и усилията, вложени в работата по сградата.

Гостите бяха посрещнати от малките възпитаници на „Слънце", които представиха свои музикални изпълнения. Обновената сграда бе осветена за здраве от отец Димитър от Русенската света митрополия.

В рамките на проекта бяха изпълнени строително-ремонтни дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата. Подобрена бе достъпната среда за лица с увреждания, изградена бе фотоволтаична система за производство на енергия от възобновяеми източници и бе обособена STEM зона.

Модернизираната среда създава по-добри условия за обучение и развитие на децата, като същевременно осигурява по-добра достъпност и възможности за използване на съвременни образователни подходи. STEM пространството ще даде възможност на децата да развиват любопитството

Общата стойност на проекта е 670 218,70 евро, като е осигурено финансиране от Европейския съюз, а Община Русе е предоставила съфинансиране в размер на 144 842,52 евро за цялостна подмяна на електрическата инсталация.

Дейностите се извършват по проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ „Слънце" – гр. Русе" по Програма BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда".