Почти 1,3 милиона пенсионери ще са официално бедни от 1 януари (Обзор, графика)

Вдигането на прага ще струва 94 млн. евро

Държавата "против" децата между 16 - 18 г. да започват работа без разрешение

Синдикатите искат компенсации за високите цени на горивата

Около 1,29 млн. пенсионери ще са официално бедни от 1 януари. От тази дата ще има нова линия на бедност, която ще се вдигне до 443 евро.

В момента тя е 390,63 евро, или увеличението е точно 52,37 евро. Сумата мина на тристранка в понеделник, а предстои да бъде приета и от Министерския съвет. Сега пенсии под 400 евро получават 1,154 млн. пенсионери. Част от тях могат да имат и странични доходи от наем, рента или продажба. Затова според стастистиката под прага на бедност живеят общо 1,369 млн. души или 21,2% от населението на страната.

Заедно с линията на бедност ще се вдигнат и месечните помощи за 800 хил. хора с увреждания месечно.

Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността, обясни социалната министърка Наталия Ефремова. С повишения размер на линията на бедност се разширява обхватът на хората с право на социална пенсия за старост, както и броят на хората, които могат да получат целева помощ за отопление.

Държавата ще трябва да отдели още 93,7 млн. евро заради по-високите суми.

Новата линия на бедност не срещна подкрепата на синдикатите. Те не са съгласни с методиката на изчисляването ѝ, която бе приета още през 2019 г. За разлика от тях - бизнесът хареса новата линия на бедност.

Тристранката разгледа и две предложения за промени в Кодекса на труда. Първото е децата между 16 и 18 години да могат да започват работа, без да им трябва разрешение, а само с уведомление. Държавата и синдикатите бяха против предложението на “Демократична България”.

В условията на недостиг на работна ръка е недопустимо чрез административни процедури или пречки да се ограничава достъпът на лица, които искат да се включат в пазара на труда, каза Добрин Иванов от АИКБ. И обясни, че промяната не маха специалната закрила - остават исканията за медицинска годност, специалния режим на работното време, засилените контролни правомощия на и инспекцията по труда.

Деца на 15 г. раждат други деца, а сме загрижени как на 16 г. ще започнат работа

Трябва да се мисли в съвременния контекст - да се дава достъп до пазара на труда на тези непълнолетни лица. Има много деца, които отпадат от училище и за тях пътят на работата е много по-добър от този, по който поемат много от уязвимите групи и от семейства на неграмотни, малоимотни родители, категорична бе Мария Минчева от Българската стопанска камара. Според нея границата трябва да падне дори до 15 г.

Близо 20 хиляди разрешителни за работа на деца са издадени през миналата година, припомни Радка Йосифова от КРИБ. И попита как това, че за тях е било издадено разрешение, а не подадено уведомление, гарантира, че се спазват правилата и тези деца не работят нощни смени.

Не подкрепяме тези промени. Децата имат специална закрила и целта е да не допуснем наемането им на работа, която може да навреди на физическото и нравственото им развитие, каза Ефремова. Тя бе категорична, че разрешителният режим не води до административно забавяне.

Срокът е 7 дни, процедурата е улеснена, може да е по електронен път и е безплатна. “Издадените разрешения за миналата година са 19 470, а отказите само 80. Тоест инспекцията проверява бързо и отказва само когато има основание. Няма никакви пречки при този режим, както и няма пречка децата дори под тази възраст да помагат в семейния бизнес на родителите си дори без заплащане”, каза социалната министърка.

ГЕРБ пък искат да се въведе временна закрила, която да не позволява на работодателите да прекратяват договорите на майките, бащите и осиновителите, докато те са в законоустановен отпуск за дете, дори ако срокът на договора им изтече през това време.

Проблемът е най-вече за ползването на обезщетение през втората година от майчинството. Работодателите имат сериозни мотиви да не подкрепят проекта. Ние смятаме, че може би трябва да има държавна подкрепа за работодателите, за да поддържат тази подкрепа през втората година, каза Тодор Капитанов от КНСБ.

АИКБ обясниха, че разбират проблема, но не и предложеното решение.

Предложението нарушава общите принципи за разлика между срочно и безсрочно трудово правоотношение. КСО осигурява защита до края на 410-те дни, независимо какво се е случило със срочния договор, каза още социалната министърка.

Планира ли държавата нови компенсации за високите цени на горивата, както и как върви бюджетната процедура за 2027 г., поискаха да знаят от КНСБ. Още при гласуването на дневния ред на заседанието той поиска темите да влязат в края на дневния ред, но финансовият министър Гълъб Донев разреши да говорят само при закрити врати и без медии. След заседанието Димитров разказа пред журналисти, че Донев е обещал темата да бъде обсъдена във финансовото министерство.



Цената на дизела беше 1,65-1,70 евро през 2022 г., сега е над 1,9 евро при същата цена на барел. Тези 20 и няколко цента как се случиха? Не е ясно. Нали е борсова стока. Поставихме този въпрос и може би Българската петролна и газова асоциация трябва да се активира и да обясни на населението защо при същата цена на петрола цената на дизела на колонка е с 20 и няколко цента нагоре. После да видим какви мерки и за кого трябва да има за компенсиране, ако това продължава, тъй като имаше и сценарии, че заради изборите в САЩ ще стане обратното, каза Димитров.

Шефът на КТ “Подкрепа” Атанас Кацарчев пък посочи, че се очаква допълнително поскъпване на природния газ и дизела и едва ли положението ще се подобри, затова и настоя за по-висока линия на бедност.