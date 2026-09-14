Двама митничари са обвинени за присвояване на задържани стоки

Окръжна прокуратура – Хасково привлече като обвиняеми петима души, сред които двама митнически служители, за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на длъжностни присвоявания и използване на чужди търговски марки без разрешение на носителите им. Това съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението престъпната група е действала на територията на България от 1 януари до 11 септември 2026 г. Двамата митнически служители са били съответно митнически инспектор, осъществявал контрол върху стоките, подлежащи на унищожаване, и отговорник на склад, който е трябвало да ги предаде за унищожаване.

Стоките са били иззети при проверки на граничен пункт „Капитан Андреево“ заради незаконен внос и по установения ред е трябвало да бъдат унищожени. С част от тази дейност са били ангажирани и останалите трима обвиняеми, които са служители на фирма.

При полицейска операция на 11 септември на територията на област Хасково, включително в Свиленград и на граничен пункт „Капитан Андреево“, както и в Ямбол и Елхово, е установено, че част от стоките са били фиктивно унищожени. Според прокуратурата петимата обвиняеми са съпричастни към тази дейност. В рамките на операцията, проведена от ГДБОП съвместно с Агенция „Митници“, са извършени претърсвания и изземвания на множество адреси и автомобили.

Петимата са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 15 септември Окръжна прокуратура – Хасково ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях, съобщиха още от държавното обвинение.