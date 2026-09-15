Габрово опитомява дъжда в резервоари, ще използва всяка капка за напояване на зелените системи

Общината е първият български участник в инициативата на ЕС, която обхваща 10 критични планински района

Водата ще се събира от покрива на Драматичния театър "Рачо Стоянов"

Община Габрово първа ще използва дъждовната вода, за да бъдат свежи в жегата и във все по-осезаемото засушаване парковете и зелените зони. В град

започват строителни дейности по пилотно водно решение

за събиране и използване на дъждовна вода за напояване. За Габрово това означава не само да се говори за климатичните промени, а да се търсят и изпитват конкретни решения, които могат да бъдат приложени в реална градска среда. Вместо дъждовната вода просто да се отвежда, тя ще бъде задържана и използвана там, където и когато е необходима.

Това ще ограничи използването на питейна вода за поливане и ще намали натоварването на канализационната система, но по-важното е, че водното решение ще е в подкрепа на зелената инфраструктура.

Пилотната концепция се реализира по проект MountResilience за ускоряване на адаптацията към климатичните промени и по-добра устойчивост в европейските планински региони. Финансирането е по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа". Инициативата обхваща 10 критични планински района. Целта - системна трансформация чрез прилагане на базирани на природата решения в региони, представляващи 30% от територията на ЕС. Сградата на читалище “Априлов - Палаузов”, от чийто покрив ще се събира дъждовната вода за поливане на зелените зони.

Участието на балканската община е насочено към разработване на нова стратегия как да се използват природните ресурси по-разумно.

За Габрово техническото изпълнение е структурирано в два основни демонстрационни проекта. Първият се фокусира върху иновативна зелена инфраструктура, картографиране на зелените площи и пилотно внедряване на системи за събиране на дъждовна вода за градско озеленяване. Бе направена инвентаризация на над 30 хил. дървета в ключови градски зони и проучвания за повторно използване на дъждовни води.

Вторият проект бе за изграждането на система за ранно предупреждение и мониторинг при наводнения, урагани и горски пожари, разясняват от местната администрация. Преди да пристъпят към строителството на специфичните съоръжения, направили предпроектно проучване. Разгледали

9 варианта за осигуряване на вода и оптимизиране на поливането

Сравнени били различни модели. Претегляли използване на питейна вода от градската водопроводна мрежа, алтернативи, свързани с яз. "Синкевица", водовземане от река Синкевица и събиране на дъждовна вода. Направен е и икономически анализ при различни сценарии за експлоатация и подмяна на оборудването.

Станало ясно, че използването на дъждовна вода само по себе си не може да осигури необходимия обем за поливане през сезона. Затова тя е разгледана като част от комбинирана система, която може да бъде допълвана от друг водоизточник - повърхностни води от река Синкевица.

Територията, в която ще бъде реализирана системата за напояване, включва градинката срещу бившия Дом на книгата и зелената зона до кръстовището на ул. "Чардафон" и ул. "Баждар". В първата вече има изградена поливна система, а във втората предстои да бъде изградена по проекта.

Дъждовната вода ще се събира от покрива на Драматичния театър "Рачо Стоянов" (сградата на Народно читалище "Априлов - Палаузов 1861"). Очаква се да могат да бъдат уловени водите от около 650 кв. метра площ на покрива. Водосточните тръби ще бъдат свързани подземно и

водата ще преминава през филтър, преди да бъде насочена към резервоари

за съхранение. Системата ще бъде допълнена от дренажно водовземане от повърхностни води в района на река Синкевица (при пълноводие). Предвижда се изграждане на съоръжение непосредствено до реката, което ще събира вода, инфилтрирала в дъното на речното корито. Така при високи води системата ще може да осигурява необходимото количество за поливане и в периодите, когато дъждовната вода не е достатъчна.

Събраното количество ще бъде съхранявано в резервоар, от който чрез помпи водата ще бъде насочвана към поливната система.

Проектът ще бъде допълнен с фотоволтаична система и батерии

за съхранение на тока, така че основният източник на енергия за съоръженията и напояването да бъде възобновяем. Това ще позволи въглеродният отпечатък на системата да бъде сведен почти до нула, изтъкват още предимства на иновативното решение от екипа.

Самата поливна система ще бъде автоматизирана и ще се следят показатели като количеството използвана вода и влажността на почвата, което ще позволи да се избягва ненужното разходване на ресурс. Предвиждат се по-прецизно управление на поливните режими, датчици за дъжд, филтри, регулиране на налягането и възможности за капково напояване.

Целта е средногодишното потребление на вода да бъде намалено с 20-25%. 151 470 евро без ДДС ще бъдат инвестирани в строителството на съоръженията в пионерската концепция.

"Това е пилотно решение, но за нас то е много повече от едно съоръжение. То е

възможност да тестваме нов подход към управлението на водата,

да натрупаме реален опит и данни, които в бъдеще могат да помогнат за прилагането на подобни решения и на други места в града. Особено ценно е, че ще намалим използването на питейна вода за поливане, ще се погрижим по-ефективно за градската зеленина и ще създадем по-комфортна градска среда.

Габрово иска не само да говори за адаптация към климатичните промени, а да показва как тя да се случва на практика. Това водно решение е именно такъв пример - малък като мащаб, важен като посока", заяви кметът Таня Христова.

След като системата заработи, ще се документират емпирични данни за работата й. Те ще позволят още по-фини настройки не само на тази система, но и в бъдещото проектиране на поливни съоръжения в други части на Габрово. Това означава, че проектът няма просто да осигури нов източник на вода. Той ще тества по-интелигентен начин за управление на водата - кога да се полива, колко вода е необходима и кога поливането трябва да бъде прекратено заради естествени валежи или достатъчна влажност на почвата.