Атанас Атанасов: Гюров да търси подкрепа от всички проевропейски и десни избиратели

"Разбира се, че трябва да се търси подкрепата на проевропейските, десни избиратели, но това е работа на кандидатите. Това са хората, които искат България да върви напред в Европа. Не е работа на нас като партии, това трябва да го направят Андрей Гюров и Георги Кандев".

Това каза зам.-шефът на Народното събрание от "Демократична България" Атанас Атанасов пред БНТ.

"Не участвам в организацията и инициативния комитет, ние като политически сили сме заявили, че от втора линия ще дадем подкрепа. След избора на президент за нашата общност е важно цялата власт в България да не е на едно място. Това сме го гледали в миналото, трябва да има алтернатива и коректив на изпълнителната власт в лицето на президент, който гледа на запад", категоричен бе Атанасов.

"Тази червена власт, която има своите връзки на Изток, с Русия, е риск за националната сигурност", каза още той.

"Инициирахме процедура за демократичен избор на кандидат, започнахме подготовка, но се получи така, че назначаването на служебното правителство даде сериозен тласък на Гюров и издигането му се случи съвсем естествено. Затова нямаше вътрешен избор в крайна сметка", обясни той защо десните не издигнаха чрез вътрешен избор свой кандидат, а подкрепиха Гюров.

Атанасов съобщи, че от ДБ ще поискат в четвъртък премиерът Румен Радев да бъде извикан на изслушване в парламента.

"Причината не е една - напоследък станаха много казуси на взривове и всякакви аварии в отбранителната промишленост, има и други казуси, които показват, че има сериозен дефицит в българските служби за сигурност", каза той и напомни, че Радев сам е заявил, че ще отговаря и координира службите за сигурност.

"Нека дойде, за да разясни какви мерки ще предприеме за това, за да може гражданите да са спокойни, че няма да се случват такива инциденти. Всички шефове на служби в момента са назначени от президента Радев през 2021 г. по предложение на неговото служебно правителство - на Стефан Янев", допълни бившият шеф на ДСБ.

"Става въпрос за организирана операция от Русия, но няма пречка да бъде комбинирано със саботаж от конкуренцията", коментира той последните взривове в заводите на ЕМКО у нас.