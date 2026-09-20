С над 400 млн. евро стартира най-мащабното обновяване на градския транспорт в София

Купуват 20 трамвая, 200 автобуса, 75 тролея и 50 електробуса, ще има по-добра връзка между кварталите и с метрото

С инвестиционен пакет до 442 млн. евро София започва най-мащабното обновяване на градския си транспорт – с нови трамваи, тролейбуси, електробуси и метровлакове, разширяване на транспортната мрежа и по-добра връзка между кварталите и метрото. Общината налага и нов подход: транспортът да се планира като една система, която работи заедно и дава на хората реална алтернатива на автомобила.

“От началото на мандата работим по конкретен принцип – първо определяме от какво има нужда градът, след това подготвяме проектите така, че да могат да бъдат реализирани, и търсим всички възможни източници на финансиране. Добрите идеи променят града само когато успеем да осигурим средствата за тяхното изпълнение”, казва кметът Васил Терзиев.

Това означава да не се мисли отделно за метро, автобуси, трамваи или велосипеди, а за

целия маршрут на човек – от дома до работата,

училището или мястото, за което е тръгнал. Ако метрото е най-бързият начин да премине през града, наземният транспорт трябва да го свърже с него. Ако разстоянието е кратко, велосипедът или ходенето пеша трябва да е удобна възможност. За реализацията на тази политика София

комбинира европейско финансиране със собствен ресурс

По оперативна програма “Развитие на регионите” са осигурени 265 млн. евро безвъзмездно финансиране. В портфолиото на общината на стойност 355 млн. евро са включени проекти за метрото и обновяване на наземния транспорт. Над 220 млн. евро от тях са насочени към метрото, включително за разширението към “Люлин”, а останалите – за покупката на 145 превозни средства: 20 трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса. Това е най-мащабното обновяване на подвижния състав на градския транспорт до момента.

Но европейските средства не покриват цялата стойност на проектите. За да осигури необходимото съфинансиране, общината предлага дългосрочен инвестиционен дълг до 367 млн. евро. От него до 177 млн. са за съфинансиране на новия подвижен състав и за закупуването на още около 200 нови автобуса. Останалите до 190 млн. са за ремонт на ключова градска инфраструктура.

“Заемът е необходим, за да бъде осигурено цялото финансиране и да могат да започнат плащанията по договорите. Ако през следващите години бъдат осигурени допълнителни европейски средства, те може да се използват за възстановяване на ресурса по заема или да бъдат пренасочени към други инвестиции”, обяснява зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

Повече линии, по-малко чакане, по-добри връзки

Новите превозни средства не просто ще заменят остарелия подвижен състав. Те дават и възможност да се променят маршрутите, да се разширява мрежата и да се увеличи честотата там, където тя е необходима. Затова след анализ на транспортните потоци се разработва нова маршрутна логика. Тя трябва да осигури по-добро обслужване на квартали като “Орландовци”, “Враждебна” и “Надежда”, както и на южните части на града около булевардите “Г. М. Димитров”, “Тодор Каблешков” и “Филип Кутев”.

“За първи път няма просто да заменяме стари превозни средства по съществуващите линии, а ще разширим мрежата на обществения транспорт, така че той да бъде по-бърз, по-надежден и по-удобен за хората”, казва Чаушев.

Новите тролейбуси ще могат да се движат и на батерии,

което позволява маршрутите им да излизат извън зоната на съществуващата контактна мрежа.

Така нови части на града могат да бъдат включени в системата, без предварително да се изгражда отделна електрическа инфраструктура.

Новите линии се планират с интервали между 10 и 15 минути през целия ден. В участъците с повече от една линия разписанията ще бъдат синхронизирани, така че хората да не получават две превозни средства почти едновременно, последвани от дълго чакане. По натоварени направления като бул. “Тодор Каблешков” например целта е линиите да се разглеждат като обща транспортна честота, а не като отделни маршрути.

“Искаме хората да не чакат по спирките, а да имат предвидим, редовен и удобен транспорт. Затова ще направи обществения транспорт реална алтернатива на личния автомобил”, казва Чаушев. Зам.-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев Снимка: Столична Община

Тази логика е особено важна при довеждащия транспорт. Когато метрото достигне даден квартал, няма смисъл автобусът да прекарва значителна част от маршрута си в задръстване, за да стигне до центъра, дублирайки го. По-ефективно е той да свърже хората бързо с най-близката метростанция. Такава е промяната на маршрутите в североизточната част на София, включително връзките с район “Кремиковци”.

Метрото остава най-бързата връзка през града и основната ос, около която се подрежда останалият транспорт. А в средата на август към метромрежата на града бяха добавени още 3 км с 3 нови станции. Следващата цел е разширението към “Люлин” – около 2 км метро с 2 станции до околовръстния път. Подготвя се и бъдещото разширение към “Студентски град” , а в момента се строят 6 км през “Слатина”.