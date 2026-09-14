Променят движението на 15 септември по ул. „Александровска" в Русе

Ограничение за използване на дронове ще бъде в сила от 8:30 до 13 ч. в района на официалните събития

Във връзка с осигуряването на обществения ред и сигурността по време на посещението на президента на Република България Илияна Йотова в Русе на 15 септември ул. „Александровска" в района пред СУ „Христо Ботев" ще бъде временно затворена за движение от 8 до 12 ч. В участъка от района на училището до началото на пешеходната зона ще бъде забранено и паркирането на автомобили. Призовават се гражданите да използват алтернативни маршрути и да се съобразяват с въведената временна организация на движението. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Временно се ограничава и използването на безпилотни въздухоплавателни средства (дронове) в районите на СУ „Христо Ботев", площад „Княз Александър Батенберг" и по ул. „Александровска" в участъка от площада до сградата на Международния младежки център. Ограничението се въвежда с цел гарантиране на сигурността на участниците и гражданите по време на официалните събития и ще бъде в сила от 8:30 до 13 ч.

Повече информация за посещението на президента Илияна Йотова в Русе вижте тук.