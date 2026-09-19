Златните мостове с обновени ресторант, пицария и инфоцентър

Над 500 000 евро частни инвестиции вдъхнаха нов живот на обектите на "Пазари Юг"

Емблематични обекти на Златните мостове на Витоша получиха нов живот благодарение на успешен модел за управление на общинската собственост.

Сгради на общинското дружество “Пазари Юг” ЕАД, част от които дълги години не са били използвани или са били в лошо състояние, днес са реновирани, поддържани и отново функционират. В тях вече работят ресторант, пицария и инфоцентър. Така днес посетителите на Златните мостове разполагат с места за хранене и почивка, както и с обект, в който да научат интересна информация за местността и за планината Витоша.

Всичко това е постигнато със средства на наемателите,

без финансова тежест за реновирането да се поема от общинското дружество

Над 500 000 евро са вложени от наемателите във възстановяването, ремонта и подобряването им. И това не е единствената икономическа полза - освен възстановените и поддържани с частни средства обекти, “Пазари Юг” получава и регулярни приходи от наем за тяхното ползване. Пицария-бирария вече посреща посетителите на едно от най-емблематичните места във Витоша. СНИМКА: ПАЗАРИ - ЮГ

От общинското дружество разказват, че това е станало възможно след обявяване на публичен конкурс за избор на наематели на обектите, за който има решение на Столичния общински съвет, и сключване на 10-годишни договори. Този период дава възможност на наемателите да направят значителни инвестиции във времеви хоризонт, който дава перспектива да развиват и стопанисват обектите.

Така вместо ценни общински имоти да продължат да се амортизират, е приложен модел, при който частният инвеститор поема разходите за тяхното възстановяване, подобряване и поддръжка, а собствеността остава на общинското дружество.

Резултатът вече е видим при едно от най-посещаваните и разпознаваеми места на Витоша. Там вече повече от 2 г. работи изцяло реновираният обект с ресторант, пицария и информационен център. Не става дума просто за боядисване на фасади или козметични ремонти, а за възстановяване на функцията на съществуващата планинска инфраструктура и връщането на живот в обектите, които дълго не са използвали пълния си потенциал. Днес хората имат къде да седнат в приятна обстановка и да посетят обновения информационен център. Общинската собственост се използва и поддържа, вместо да пустее и да се обезценява с всяка следваща година. Превръща се в поддържан и работещ актив, който носи приходи.

Всичко това се случва на Витоша - едно от най-големите богатства на София,

а Златните мостове е сред нейните най-емблематични места. Малко европейски столици разполагат с подобна природна даденост непосредствено до града. Затова инфраструктурата в планината трябва да бъде съхранявана и развивана разумно, с уважение към природата и историята на Витоша. Така изглеждаше хижа “Златните мостове” преди обновяването. СНИМКА ПАЗАРИ - ЮГ

Реновираните обекти на “Пазари Юг” на Златни мостове показват модел това да се случва - пример как доброто управление на общинската собственост може едновременно да съхранява миналото, да създава икономическа стойност днес и да инвестира в бъдещето на Витоша, подчертават от общинското дружество.