Близо 8 месеца след трагедията пред хижа "Петрохан" - бариера и електропастири

Близо 8 месеца след трагедията, само на метри от бившата хижа "Петрохан" има поставена бариера, която показва, че достъпът за външни лица е ограничен. Има и поставени табели за частна собственост, съобщава БНТ.

Районът на бившата хижа изглежда доста пусто място и сякаш никой не е влизал, освен близките, които през юли получиха достъп до имота. Навсякъде всичко е обрасло с трева. Едната част от сградата на хижата е доста обгоряла вследствие на пожара. Само страничната е по-запазена. Прави впечатление обаче, че в гората покрай хижата на места има разположени и електропастири, съобщава още медията. КАДЪР: БНТ

Полицейската охрана беше вдигната преди няколко месеца и беше назначена нова от собствениците на имота - близките на загиналите.

На 2 февруари тази година в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев.

Днес МВР и прокуратурата дадоха брифинг по случая "Петрохан - Околчица". Той продължи близо 2 часа и половина.

Криминалният психолог Росен Йорданов, работил по психологичната експертиза, определи случая като безпрецедентен в световната история и без аналог в българската криминалистика.

Двамата със съдебния медик д-р Александър Александров разкриха нови подробности за трагедията с шест трупа от началото на тази година. Емоциите в залата в Съдебната палата, където се проведе пресконференцията, бяха нажежени през цялото време.

В стаята присъстваха както журналисти, така и близки на загиналите. Там беше майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова, заедно с втория си съпруг Николай.

Според данните, изнесени от Йорданов, именно Калушев е инициаторът на леталния край на шестимата - Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Иванов, Александър Макулев и Николай Златков. Той е контролирал и умишлено разделил групата на две. Тримата по-възрастни мъже останали на хижата, където подпалили сградата, а след това екзекутор бил Пламен Статев.

В залата беше и Ралица Асенова - майка на Николай Златков, който бе открит мъртъв в кемпера на връх Околчица. По данни на съдебния медик д-р Александров Калушев е застрелял Златков и Макулев в кемпера под Околчица, а след това се е самоубил.

Дългата пресконференция беше спирана на няколко пъти, тъй като близките прекъсваха говорителите, обвинявайки ги в лъжа. На няколко пъти криминалният психолог Росен Йорданов се ядоса, когато беше прекъснат и обвинен в лъжа. "Аз не съм лъжец, вие сте лъжец", отвърна той на едно от тези прекъсвания.

Основната версия за шестимата загинали остава непроменена - няма чужда намеса.