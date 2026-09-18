Строят и проектират над 20 детски ясли и градини, до Нова година разкриват още 1500 нови места

Когато планираме един град, всъщност планираме ежедневието на хората, които живеят в него. А ако искаме да разберем дали София е добър град за семейства, един от най-важните въпроси е: как живеят децата в него?

Имат ли място в детската градина? Има ли къде да играят и да спортуват? Получават ли добра грижа? Имат ли възможност да развиват интересите си? Могат ли родителите им да избират между различни възможности, вместо изборът да зависи от това дали изобщо има свободно място?

Отговорът на тези въпроси изисква работа в много посоки, но започва от първите 7 години.

Затова Столичната община създаде стратегията “София – град на децата: Първите 7”. Тя има две конкретни цели до края на 2027 г. –

да се преодолее недостигът на места в детските градини и яслите

и да осигури на всяко семейство възможност да избира най-подходящата за него грижа и образование.

“Децата не чакат градът да стане по-добър. Те растат сега. Затова и нашата работа трябва да се случва сега – да строим там, където няма достатъчно места, да създаваме по-добра среда и да направим така, че едно семейство да не трябва да избира къде да живее според това дали ще намери място за детето си”, подчерта кметът на София Васил Терзиев.

Повече обекти там, където са нужни

Когато Терзиев поема управлението на София през 2023 г., повече от 10 200 деца нямаха място в общинска детска градина или ясла. “От тогава до сега увеличихме капацитета на системата с близо 3000 места, а за новата учебна година разкрихме общо 15 122 места – най-големия брой досега. Промяната вече се вижда и в резултатите от приема. При децата за първа градинска група недостигът беше сведен до 372 места след първото класиране през май тази година. Това е важна промяна, но не е причина да забавяме темпото. Напротив – продължаваме да строим”, коментира зам.-кметът по образование Десислава Желязкова. Зам.-кметът по образование на София Десислава Желязкова Снимка: Столична Община

В момента в столицата се изграждат, разширяват и проектират повече от 20 детски градини и ясли в различни части на града. С тях ще се осигурят около 2000 нови места.

Първите 500 ще бъдат разкрити още този месец, а до края на годината - поне още 1000.

“Този мащаб на работа е възможен и защото използваме всички налични източници на финансиране. По Националния план за възстановяване и устойчивост София разполага с близо 67 млн. евро за образователна инфраструктура. Средствата се насочват към изграждането и модернизирането на детски градини и училища, като общинският бюджет допълва тези инвестиции. Търсим и използваме всички възможности за финансиране, защото това ни позволява да ускорим работата и да създаваме повече места за децата. Така голямата цел се превръща в много конкретна работа – нова детска градина, разширение - група или няколко, още 22 или повече свободни места за децата на София и още спокойни семейства”, казва Желязкова.

Не само повече места, а по-добра среда

Важни обаче са не само новите сгради, а и създаването на среда, която отговаря на начина, по който децата учат, играят и се развиват – с пространства за движение и спорт, за изкуства и занимания, с по-добър въздух и комфорт. Затова в новите проекти са включени съвременни решения за енергийна ефективност, отопление и вентилация, а дворовете са проектирани с различни пространства за игра и досег с природата. Новите детски градини осигуряват не само повече свободни места, а и по-добра среда, в която децата да растат. Снимка: Столична Община

Нужда от специалисти по ранно детско развитие в яслите

“Има обаче една част от системата, която не можем да решим само със строителство. В яслите не достигат около 230 медицински сестри. Над половината специалисти, които се грижат за децата, са на възраст над 62 г., а 104 - над 70 г. Това вече има пряк ефект върху капацитета на системата – над 100 яслени групи с около 2200 места са застрашени, ако не намерим решение на кадровия дефицит. Затова работата не приключва с построяването на нови сгради. Нужно е да променим и начина, по който е организирана ранната детска грижа. Настояваме яслите да бъдат част от образователната система и да се създаде съвременна професия “специалист по ранно детско развитие”. Така ще можем да привлечем повече хора към системата и да изградим по-добра връзка между грижата и ранното образование”, обяснява зам.-кметът.

Паралелно с това общината инвестира в хората, които работят с децата – подкрепя студентите по педагогика с възможности за практически опит срещу заплащане, развива наставничество за директори и новоназначени учители и търси начини да намалим административната тежест. Новите детски градини осигуряват не само повече свободни места, а и по-добра среда, в която децата да растат. Снимка: Столична Община

От недостига към реалния избор

“Това е причината “Първите 7” да не бъде само програма за строителство. До края на 2027 г. искаме да сме преодолели недостига, но и да сме създали условия семействата да имат реален избор – според нуждите на детето, възможностите на семейството и мястото, където живеят. Това изисква последователна работа – ново строителство там, където е необходимо, разширяване на съществуващата база, повече хора в системата и промени, които да я направят по-устойчива”, казва Желязкова.

“Всяка следваща нова група, всяко ново място и всяка нова детска градина са част от тази промяна. Защото децата имат своите мечти. Нашата работа е да им осигурим средата и възможностите да ги развиват. От това започва София като град на децата”, категоричен е кметът Терзиев.