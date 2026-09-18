Над 62 бебета по инвитро програмата, вече и самотни майки могат да прегърнат своето чудо

Столичната община единствена финансира процедури с донорски яйцеклетки

62 дългоочаквани бебета. Толкова са се родили благодарение на инвитро програмата на Столичната община, която е единствената у нас с донорски яйцеклетки. От тази година тя е още по-достъпна, след като общината отвори възможността да кандидатстват и самотни майки.

От 2015 г. София подпомага хора с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от инвитро процедура с донорски яйцеклетки - лечение, което не се финансира от държавния Център за асистирана репродукция.

Подкрепата от общината покрива медицински дейности, свързани с инвитро процедурата, а средствата се изплащат директно на лечебните заведения за реално извършените дейности. В бюджета на София ежегодно се предвижда перо за нейното финансиране. Миналата година общинските съветници решиха да увеличат общата сума за нея от 100 хил. на 200 хил. лв.

“Една община не може да обещае, че всяка подобна история ще има щастлив край. Но може да направи така, че повече хора да получат шанс. А когато този шанс се превърне в детски смях, първи стъпки и още едно дете на София,

трудно е да си представим по-смислена инвестиция в бъдещето на града”,

категорична е зам.-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева.

Кристиян е новото попълнение в инвитро отбора на Столичната община, роди се на 13 юли в болница “Надежда” под наблюдението на д-р Павлова и д-р Стаменов, съобщиха от Фондация “Майки за донорството”. Седмица преди него там проплака и Ева, чиито родители са подпомогнати също от СО.

“Зад всяко от дечицата има различна история. Дълго чакане, трудни решения, надежда и родители, за които пътят към мечтаното дете е бил по-дълъг и по-труден. Точно в такива моменти градът не трябва да стои отстрани”, казва Надежда Бачева.

След 4 г. опити и шест неуспешни инвитро ембриотрансфера

Дени и Сашо се доверяват на фондация “Майки за донорство” и избират програма с донорска яйцеклетка. Месец след раждането на дъщеря им Ева двамата споделят историята си, за да вдъхнат кураж на други семейства. Любовта между двамата пламва през 2021 г., когато Сашо е на 42, а Дени на 41. Тя вече има 9-годишен син, който се разбира прекрасно със Сашо. Една година опити за забременяване не се увенчават с успех и търсят помощ в болница “Надежда”.

“Давахме си сметка за възрастта, на която сме, но нямахме идея колко труден, бавен и емоционален път ни предстоеше да изминем. Знаехме обаче, че нямаме време да губим - колкото по-скоро почукаме на вратата за помощ, толкова по-добре”, разказа Сашо пред “24 часа” през август. Оказва се, че никой от двамата няма репродуктивен проблем, просто забременяването на тази възраст е по-трудно. За семейството следват няколко години в инвитро процедури. Всеки месец Дени е в болницата - да ѝ вземат яйцеклетки, които да бъдат оплодени лабораторно. Тя получава 6 ембриотрансфера, но не забременява. Тогава лекарите представят на 46-годишната по това време жена каузата за донорски яйцеклетки. Сашо първо казва категорично “не”. “Обясних ѝ, че съм харесал нея и нейния ген и искам да вървим в тази посока. Трябваше ми време решението ми да се промени.

Ако не бях размислил, това щеше да е най-голямата грешка в живота ми”,

казва той днес.

В обществото все още има стигма “детето няма да е мое”, защото биологично яйцеклетката е на друга жена. Истината обаче е, че формирането на ембриона по време на бременността силно зависи от майката, която износва бебето. То може да наследи от нея поведенчески характеристики, а понякога дори биологични белези, разказва двойката.

Когато Сашо се запознава с практиката и всички особености на метода, рязко променя решението си. “Не знаех какво означава донорска яйцеклетка. Когато се информирах обаче, много бързо казах “да”.

Това са хора с огромни сърца, които те водят през мъглата. Трябва обаче да дадеш шанс на себе си, за да дадеш шанс на тях”, разказва бащата. И така след повече от година чакане за донорство бебе Ева се ражда на 9 юли. Дени и Сашо предчувствали, че ще имат момиче - затова избрали само едно име - Ева, което в превод от иврит означава живот.

12 са новите кандидати, разгледани през юли. 62 са вече родените бебета. Бройката всъщност е доста по-висока, но много от родителите предпочитат да не обявяват, че са участвали в програмата. Бебе Кристиан СНИМКА: Столична община

“През 2026 г. направихме програмата по-достъпна, като отворихме възможността за кандидатстване и за жени без партньор. Защото желанието да станеш родител и необходимостта от подкрепа не зависят от семейния ти статус”, заяви Бачева. Желаещите самотни майки са много. Виктория Димитрова от управителния съвет на “Майки за донорството” разказва, че интерес има от жени от 22 до 40 г. Най-често те са имали дългогодишни партньори, които обаче не са искали да имат деца. “Разказвали са ми, че мъжете се отказват. Жените, които искат да са самотни майки, дори получават критики, защото живеем в закостеняло общество, но всеки има право да търси и намери щастието си”, категорична е Димитрова.

Да дари яйцеклетки, може всяка жена до 38 г., която вече е родила поне едно здраво дете. Желаещите преминават през куп изследвания, сред които кръвни, хормонални и генетични. Самата донорска процедура трае между 9 и 13 дни, като посещенията в избраната клиника са от 2 до 3. Обикновено дарените яйцеклетки се ползват на момента, най-вече защото има голям недостиг. У нас чакането за донор е между 6 и 12 месеца.

Даряването може да се направи до 5 пъти през поне 4 месеца. По време на пункцията лекарите виждат колко от яйцеклетките са годни и колко пълни са фоликулите на всяка жена.

“Мъжете винаги с готовност идват с партньорките си. Голяма част от тях дори стават донори на семенна течност, стига показателите им да са добри.

За последните 15 г. над 5000 души са дарявали яйцеклетки или сперматозоиди

Актът поражда само усмивки. Вълшебство е!”, казва Виктория.

Мит е, че повечето жени, които имат нужда от донорска яйцеклетка, са над 45-годишни. Все по-чести са случаите на такива под 25 г. Оплождането с донорска яйцеклетка е решение за жени с генетични заболявания, в ранна менопауза, дори такива, преборили рака.