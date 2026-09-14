Йотова: Трябва да сме от най-активните в ЕС в търсенето на край на войната в Украйна

Страната ни трябва да бъде сред най-активните участници в европейското семейство при изготвянето на европейско предложение за това как трябва да приключи войната в Украйна и какво да бъде мирното споразумение. Така държавният глава Илияна Йотова отговори на въпрос дали България трябва да се присъедини към държавите, които подкрепят идеята Европа да се включи в преговорите за мир в Украйна.

„Имаме много дълга история, много дълги традиции и смятам, че можем да бъдем полезни на много от нашите европейски партньори в това отношение", допълни тя.

Президентът посочи, че час по-скоро трябва да се отворят дипломатически канали и допълни, че военно решение за Украйна няма. „Трябва да се седне на масата на преговорите. Много е важно да се научат уроците от провалените споразумения", заяви президентът Йотова и допълни, че трябва реалистично предложение.

След анализ на актуалното състояние на рисковете пред националната сигурност на страната ще взема решение нужно ли е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Това заяви Йотова пред журналисти в Силистра.

„Искаме достатъчно задълбочена информация. Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции. Дали те ще се съобразят, ще видим. Ние искаме да си свършим работата", допълни държавният глава.

В събота Йотова заяви, че обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) заради взривовете в ЕМКО. В петък вечер избухна взрив и последва пожар в един от складовете на предприятието край село Царева ливада. Това се случи само месец след пожар и взривове във военния завод на фирма ЕМКО в село Белица. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на всички складове за боеприпаси.

Запитана как ще коментира продължаващите критики за помилване на лишени от свобода в качеството й на вицепрезидент, тя посочи, че ги обяснява със слабостта на своите опоненти. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.