Гневът на един баща провокирал Калушев да убива (Обзор)

Сложна експертиза показа мотивите за престъплението без аналог в България "Петрохан - Околчица" с шестте трупа

Няма нито една следа и нито едно доказателство, че в смъртта на 6-имата в хижа "Петрохан" и на връх Околчица са замесени външни фактори

Реална опасност от разследване за педофилия, загуба на обществено-политическа подкрепа и рязко намаляване на даренията за групата му.

Това накратко са мотивите на Ивайло Калушев да склони към самоубийство Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов в хижа “Петрохан”, после да убие 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев в кемпера под Околчица, а накрая да сложи край на живота си.

За това е категорична сложната психологическа, психиатрична, теологична и сексологична експертиза, която трябваше да изясни мотивите за трагедията от февруари 2026 г. Изводите обобщи в понеделник криминалният психолог Росен Йорданов, който участва в брифинг на МВР и прокуратурата за хода на разследването. Йорданов е работил по нея с екип от доказани специалисти.

По оръжията има ДНК само от жертвите, няма странични проектили, нито данни за външна намеса, обобщиха криминалната част зам.-директорът на Националната полиция Стойно Цветков и зам. апелативният прокурор на София Наталия Николова.

Калушев е имал маниакален контрол върху всички в групата и неслучайно е разделил възрастните мъже, които са били по-ниско в йерархията на затвореното общество.

“Да убиеш възрастни хора пред деца и обратното, е рисковано, някой може да изпадне в паника.

Не всички са знаели, че трябва да приключат с живота си

Пламен Статев е прострелял Дечо Василев, на когото вероятно е била сведена версията, че ще прекратят живота си на това място, защото има риск - в затворената група враждебната представа за външния свят е била формирана години наред. Пламен Статев е имал друга мотивация. Като характер е бил по-различен, както и Ивайло Иванов, който е бил най-приближеният човек на Калушев”, разказа Росен Йорданов. Според него Дечо Василев е трябвало да запали втория етаж на вилата, който е обитаван от Калушев, Златков и Макулев. Затова по тялото му имало най-много изгаряния. За целта той, Ивайло Иванов и Пламен Статев са пренесли огромно количество пелети. Там имало стая с халюциногенни гъби, друга с “джунгла от фалоси”, както и спалните на Калушев, Златков и Макулев. Според експертите сексуални маниаци като Калушев винаги си водят дневници и една от целите на палежа е била те да бъдат унищожени. Криминалният психолог Росен Йорданов Снимка: Румяна Тонева

Така събитията се подреждат по следния начин - след палежа на хижа “Петрохан” Пламен Статев убива Дечо Василев, после се самоубива, както прави и Ивайло Иванов. А в кемпера под Околчица Калушев първо убива по-силния Николай, след това Александър, а накрая и себе си. (Виж по-долу)

В месеците, през които се чакаше експертизата, много хора задаваха въпроса какво е провокирало Ивайло Калушев точно в този момент да ликвидира и себе си, и приближените си. От експертизата става ясно, че капката, която прелива чашата, е реалната опасност Калушев да бъде разследван за блудство и да бъде разобличен като педофил.

Събитията се развиват дни преди откриването на труповете в хижа “Петрохан”, научи “24 часа”.

Росен Йорданов описа ситуацията, без да дава подробности за жертвата: “Имало е една доста продължителна среща, в която Калушев се опитва да гарантира, че няма да има последствия от действията му. Тогава не се прибира в хижата. На другия ден се опитва да влезе отново в комуникация, защото рискът да бъде разследван за сексуално посегателство е бил реален. Вечерта след отказ от комуникация се случват тези събития”, разказа Йорданов.

“24 часа” научи, че става дума за момиче, което е трябвало да бъде приобщено към сектата като партньорка на Николай Златков. То е било с Калушев, Златков и Макулев в последните дни от живота им. Бащата на жертвата, разбрал от дъщеря си, че с нея са били извършени блудствени действия, е бил решен да подаде сигнал, което е изплашило Калушев. Заради опасения, че вече има подаден сигнал и полицаи ще го чакат в хижата, Калушев не се прибира веднага. Майката на Калушев Стилияна, пастрокът му Николай и Ралица Асенова (майка на Николай Златков) дойдоха на брифинга и обявиха, че всичко, което казват разследващите, е лъжа. Снимка: Румяна Тонева

“Намерихме свидетелства как се подготвят за разпити и как да отговарят на въпроси за сексуалните си практики”, казаха разследващите на брифинга. Както и всички останали, привличани в групата, и това момиче е било с проблемно семейство и с лични драми, а Калушев настоявал, че трябва да го спаси. Случайно или не, сюжетът присъства и в последния есемес на Калушев до майка му Стилияна Майсторова на 1 февруари 2026 г., в който той пише: “Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина. То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест. Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна”.

Усетил, че изпуска контрола върху ситуацията, Калушев взема решение да ликвидира сектата, доказателствата за сексуални злоупотреби и себе си.

Всъщност упадъкът на Калушев и групата му започнал година и половина преди това, стана ясно от думите на експертите. До 2024 г. имал подкрепа от институциите и щедри дарения, които после намаляли драстично. Освен това в този период починал баща му Георги (виж още вдясно). Той е бил агент на ДС, работил и в НСО, имал връзки в различни служби за сигурност, с което се обяснява защо синът му е научавал за сигнали срещу себе си в миналото. ИВАЙЛО ИВАНОВ

“Паралелно се движат няколко събития. До април 2024 г. управлява правителството на сглобката. Тогава се случва инцидентът, по който вече има разследване (с 8-годишния Леон, когото са опитали да направят член на сектата - б. а.) Това обаче не приключва, то продължава и през следващата година. През 2025 г. прословутият меморандум на МОСВ с Националната асоциация за защита на защитените територии реално е премахнат от новия министър. На Калушев и групата му се отказва да бъдат приети в пчеларския съюз. Освен това им се нарежда да освободят територии, оградени с електронни пастири.

Няма нито един сигнал за обществено- полезна дейност на групата

Тези събития ги принуждават да освобождават територии. Изведнъж започват инциденти с туристи - спират ги, обясняват им, че е защитена територия, което е лъжа. Били са с униформи като на генерали”, обясни Росен Йорданов.

По това време вече пристигат и предписания на институциите да се премахнат електропастирите около хижата, които пречат на туристите. Вече липсвали и връзките на Калушев с обществено-политическия елит. Известно е, че асоциацията на планинските рейнджъри получава меморандума от МОСВ при кабинета на Кирил Петков с екоминистър Борислав Сандов, но още следващият министър на екологията, сега редовен - Росица Карамфилова, започва да атакува статута на организацията. Освен това даренията за групата от “Петрохан” започнали да намаляват драстично. Последните са използвани да се плащат битови сметки, а Росен Йорданов посочи и дарителя - дъщерята на бизнес дамата Саша Безуханова.

През сметките на загиналите са минали 4 млн. лева

в последните години, обявиха разследващите.

“Сектантско-окулното и политическите връзки са обслужвали Калушев да функционира като централна фигура и да определя всичко за всички. Той е инициатор за леталния край, контролирал е всички в това общество. Близките на жертвите също са жертви”, обобщи Росен Йорданов. По време на брифинга роднини на някои от жертвите протестираха и го обвиниха в лъжа. ДЕЧО ВАСИЛЕВ

Полицаи са изгледали хиляди часове записи от камери,

за да подредят пъзела за живота на затворената общност в хижата. Те ясно показали, че Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев са били нещо като обслужващ персонал за ламата Калушев и двете момчета, открити мъртви в кемпера. С кемпера те тръгвали и се връщали, а на един от записите тримата възрастни мъже са изпълнявали странни ритуали в очакване на ламата. На други записи

Калушев брутално ритал и биел едно от кучетата на групата,

намерени изгорени в стая на втория етаж. Причината била, че животното не изпълнило команда. След това кучето било ритано и от Николай Златков.

По случая “Петрохан” има няколко досъдебни производства. Това за смъртта на шестимата ще бъде прекратено, ако се докаже, че няма външна намеса, посочи Наталия Николова, зам.-апелативен прокурор на София. Участниците в брифинга в понеделник многократно подчертаха, че няма нито едно доказателство или следа за външна намеса и изводите остават непроменени. Чакат се още 12 експертизи.

Води се и второ разследване за финансирането на шестимата, както и трето за длъжностни престъпления, свързани с отношенията на НПО-то на Калушев и останалите с държавни институции. Има и четвърто - за училище “Космос”, в което е бил записан фиктивно Александър Макулев, докато е обитавал хижа “Петрохан”.

Тримата под Околчица загинали между 1 и 3 февруари, Калушев убил първо Златков

Ивайло Калушев е застрелял първо Николай Златков, след това Александър Макулев и накрая се е самоубил. Това сочат данните от съдебномедицинската експертиза за трите трупа, открити под връх Околчица. Телата са престояли там между 5 и 7 дни, което означава, че са починали между 1 и 3 февруари. Труповете на Калушев, Златков и Макулев бяха открити на 8 февруари. ПЛАМЕН СТАТЕВ

Николай Златков е имал лично оръжие, подарено от баща му, но в този ден не го е взел със себе си. Според разследващите Ивайло Калушев не е допуснал това, за да може да осъществи плана си, без да има съпротива.

Точна дата на двете убийства и последвалото самоубийство не може да се установи. Медицината не е математика, обясни шефът на Съдебна медицина в Александровска болница доц. д-р Александър Александров. Той допълни, че измененията се формират в зависимост от външните температури.

Николай Златков е бил убит с изстрел в челото, но не от упор. Куршумът е увредил черепната основа и в тилната област на главата е намерена ризница от проектила. Там е спряла оловната ядка. Калушев е убил първо него, тъй като 22-годишният младеж бил силен и можело да окаже съпротива.

Позицията на телата на загиналите в кемпера сочи, че Александър Макулев е бил с наклонена глава надясно и преплетени пръсти като в молитва, като според експертите това означава, че е бил уплашен. Изстрелът е възпроизведен от упор в лявото слепоочие, куршумът е излязъл през дясното. Оръжието е само едно - револверът на Калушев.

Калушев се е прострелял в небцето, през черепната основа, а проектилът е излязъл от теменната област. “Това направление на изстрела съответства и на уврежданията по люка на кемпера”, обясни д-р Александров.

И добави, че в кемпера е имало течна кръв, защото температурата вътре се е изравнила с тази на околната среда - макар и с малко, градусите били над нулата. А по ръцете на Златков имало барутни частици, макар да е бил убит, защото изстрелът бил отблизо и в тясно пространство барутните частици се отлагат и по съседните тела. НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ

Пистолетът, ползван за двете убийства и последвалото самоубийство, е на Ивайло Калушев. Става дума за револвер “Колт Анаконда”, който е с калибър .44 Magnum.

По оръжията, намерени под Околчица и в хижа “Петрохан”, има ДНК само на хората, присъствали там. На Околчица са намерени 3 гилзи, а на “Петрохан” - 4. Причината е, че в хижата Ивайло Иванов първо се прострелял под брадичката, но останал жив. Затова се самоубил с втори изстрел в слепоочието. Това бе разказано на предишен брифинг през март.

В понеделник Александров обясни, че докато не приключи ситуационната експертиза за местопрестъплението в хижа “Петрохан”, не може да каже окончателно какво се е случило там. Кемперът на Калушев е с дупка на люка от изстрел, произведен от Калушев.

Разследват чиновници заради училище “Космос”, където Александър бил записан, но не ходил

Досъдебно производство, което разследва нередностите в частно училище “Космос” в с. Осоица, община Горна Малина, е било образувано миналата седмица, съобщи зам. апелативният прокурор на София Наталия Николова. Това е училището, в което Ивайло Калушев е записал 15-годишния Александър Макулев и го отписва на 14 декември 2025 г. Още през февруари стана известно, че през учебната 2024 -2025 г. момчето е отсъствало 114 от общо 170 учебни дни. Тогава започна проверка, която преди дни е прераснала в разследване за престъпление по служба.

Проверяват се данни за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица - директорката на “Космос” Татяна Захариева, но и други служители на училището, образователното министерство и РИО - София. Разследването трябва да изясни нарушавани ли са правила, свързани с прилагането на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, нарушения при приема на ученици и издаване на документи с невярно съдържание - медицински бележки за извиняване на отсъстствията.

Именно в частното училище Калушев изнася лекция, посветена на пещерите в Мексико.

В хода на разследването става известно, че до 4-и клас Александър Макулев е учил в столичното 25-о училище, но през 2022 г. бил записан в “Космос”. Обучението му било безплатно по стипендиантска програма. Така и не става ясно обаче как точно момчето е спечелило стипендията. От записите на хижа “Петрохан” обаче било очевидно, че директорката Татяна Захариева била много близка на Калушев.

Неизвинените отсъствия на Александър са извинявани по семейни причини. Притеснена от проверки обаче, директорката поставила проблема пред бащата на Александър - Яни Макулев. Така на 14 декември 2025 г. момчето било отписано официално.

Според експертите от 2022-а до фаталния край в близост до връх Околчица Александър е живял в пълна изолация от околния свят, от институционален и родителски контрол. Баща му го навестил няколко пъти в хижата, а майка му Десислава не се е качвала нито веднъж, тъй като била заета. Александър дори получил от Ивайло нов телефонен номер, за да нямат съучениците му контакт с него.