Калушев напуснал Френската гимназия, защото изнасилил момче на 10 години

Баща му бил наясно с влечението му към деца от същия пол

Ивайло Калушев е 100% преференциален, селективен сексуален насилник, е изводът на вещите лица, изготвили четворната експертиза.

Според тях неговото влечение към подрастващи момчета е било известно на баща му - покойния преподавател Георги Калушев. Въпреки че след развода на родителите си, при който Калушев е много малък, той остава да живее при майка си, се оказва, че бил много по-близък с баща си. Всички свидетели казали, че Калушев не бил особено близък с майка си - пианистката Стилияна Димитрова - Майсторова. Тя и вторият ѝ съпруг художникът Николай Майсторов също бяха на брифинга. За този детайл в семейството говорил и факт, че сред големия архив от снимки на Калушев няма почти никакви с майка му. Но пък имало много с баща му. Именно към него се обръщал синът в трудни моменти.

Свидетел, който познавал семейството отблизо, твърди, че Калушев-старши бил далеч по-запознат с интимния свят на сина си, и смята, че е знаел, че е хомосексуалист и че имал педофилски наклонности. Имало и много снимки, на които Калушев-старши бил заснет със сина си в компанията на голи момчета.

Едно събитие обаче сякаш преобръща живота на Калушев в тийнейджърските му години и вероятно става причина той да напусне Френската гимназия, където учил до 9-и клас. Като ученик той блудствал и анално изнасилил 10-годишно момче.

Същият свидетел разговарял през 2023 г. с вече порасналата жертва. От него узнал, че бащата на момчето ги бил заварил по време на сексуалния акт. Станало голям скандал, а насиленото момче избягало от дома си. Калушев-баща, който е бил сътрудник на Държавна сигурност с псевдонима Живко, опитал да избегне скандала. Той се договорил с родителя на насиленото дете да “вземе мерки и да изолира Ивайло”.

Калушев изчезнал за три седмици и като се върнал, твърдял, че бил в пещерата Духлата.

Той напуснал Френската гимназия и завършил средното си образование във 2-ро СОУ “Академик Емилиян Станев” в т.нар. вечерна гимназия едва през 1994 г., по това време вече бил почти 20-годишен, като средният му успех бил 4,61.

По български език имал четворка, по математика - тройка, и по физика - четворка.

Що се отнася до сексуалността на другите мъже - няма данни да са имали влечение към своя пол. Не са били семейни, единствено Пламен Статев е имал кратък брак преди години.

Хатеросексуални влечения въпреки безпрекословната му лоялност към Калушев имал обаче 22-годишният Николай Златков.

Според експертите семенна течност не била установена в телата на Златков и Макулев. Шефът на Катедрата по съдебна медицина в “Александровска болница” д-р Александър Александров, който е участвал в експертизата, обаче обясни, че предвид неблагоприятните условия в ануса спермата много бързо се разпада и не може да се установи. За да се открие, трябвало да се направи изследване още в първите часове на акта.

Медиците установили, че при Калушев аналният сфинктер бил затворен, нямало травматични увреждания. Докато при двете момчета били установени специфични травматични увреждания на тъканта.

Освен от полов акт такива увреждания можело да има и заради определени заболявания. Направените от медиците проучвания обаче не показали наличието на такива.