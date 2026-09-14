Новото училище за математически звезди отвори с първи медал за скорост: 19 месеца след първата копка!

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Дано моделът, по който инж. Румяна Вълканов е инвестирала в образователния център 30 милиона евро, а след 50 г. той ще стане държавен, зарази бизнеса, пожела си културният министър Евтим Милошев

Преподавателите са най-важни днес, категорична бе тя

Съпругът ѝ проф. Вълканов я поздрави за "мъжкото сърце"

Огромна стъклена витрина със стотици медали и купи от световни олимпиади е първото, което всяко дете ще преброи, влизайки в Първа частна математическа гимназия и Частно начално училище “Архимед” на 15 септември.

Ден преди това Научнообразователният център, който ражда, насърчава и подготвя математически звезди, отвори с първи медал за скорост: 19 месеца след първа копка!

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний освети уникалната сграда от 16 хиляди квадратни метра, разположена в “София Тех Парк”- мястото, където се мечтае, говори и работи за бъдещето в сегашно време. Впечатляващата сграда на двете училища

Над четвърт век, след като се ражда идеята на покойната днес инж. Марияна Влъчкова - да създаде училище, което да се грижи за красивите умове на България, то най-сетне има своя собствена сграда. Мечтата й осъществяват нейната приятелка от детството инж. д-р Румяна Вълканов и дъщерята Антония Влъчкова.

Първата решава да инвестира 30 милиона евро в единствения по рода си

образователен проект, който след 50 години остава на държавата

Втората успешно надгражда като собственик визията на своята майка, ръководейки образователния процес в двете училища. Проф. Вълканов разговаря с митрополит Антоний и Гергана Паси.

Само за 19 месеца изникват класни стаи на бъдещето, специализирани STEM кабинети за наука, технологии, инжинерство. А за насърчаване на спортния дух на бъдещите математици се изграждат зони за игрища, част от които са върху покрива на уникално съоръжение от стоманени форми и колони, разгънати върху 1200 квадратни метра площ.

Близо 700 деца ще влязат във вторник в новата сграда на Първа частна математическа гимназия и Частно начално училище “Архимед”, което е най-ценната добавена стойност на “Тех Парк” и е в унисон със средата - сградата ще

произвежда зелена енергия

за собствени нужди и ще използва отпадна топлина. Първите гости и приятели на новия проект

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний освети храма на образованието, напомняйки, че вярата в Бог ни прави по-силни. Той напомни, че преди 19 месеца патриарх Даниил е бил на първата копка, и предаде поздравите и съвета на Негово Светейшество, че само чрез образованието може да се видят плодовете на вярата и надеждата. От днес икона на света богородица от Атон ще бди като невидима майка и ще води към успех 700-те ученици и техните преподаватели.

А министърът на културата Евтим Милошев припомни, че като инженер по образование е повече от убеден, че математиката е универсалният език на Вселената, който движи света. Учениците са завоювали много медали.

“Математиката като изкуство”, каза още той. Министърът насърчи бизнеса да последва примера на инж. Румяна Вълканов, и дори покани нея и съпруга ѝ - проф. Николай Вълканов, да посетят Министерство на културата, където “отлежават” десетки добри проекти, които не могат да бъдат реализирани поради липса на държавно финансиране.

Индустриалецът проф. Николай Вълканов

обеща 20 стипендии за отличници от училището

Като съпруг сподели, че това е проектът на неговата жена, която е с мъжко сърце. С думи Вълканов коленичи пред Румяна.

А собственичката на двете частни училища Антония Влъчкова подари на Румяна Вълканов статуя “Мъдрост” на художничката Маргарита Пуева като благодарност за новия етап, в който влиза образователната школа.

A жената, инвестирала 30 милиона евро в осъществения проект, Румяна Вълканов, която благодари на “Уникредит”, че са повярвали в проекта ѝ, напомни, че преподавателите са тези, които учат децата на мъдрост със своя опит.

Васил Караиванов, член на управителния съвет на “София Тех Парк”, пък обяви, че няма друг техпарк с училище.