Протестираха пред БНТ в защита на журналиста Георги Ангелов

Протест, организиран в социалните мрежи, се състоя пред Българската национална телевизия Причината за него е решението предаването "История.BG" да остане с един титулярен водещ.

Протестът пред обществената медия започна в 19:30 часа, съобщиха от БНТ. Хората, които дойдоха пред Българската национална телевизия се обявиха в защита на досегашния журналист и водещ на предаването "История.BG" Георги Ангелов. Те настояват всички предстоящи промени в програмната схема на обществената телевизия да се случват и след обществено допитване. Стигна се дори и до политически коментари по този въпрос.

"Аз Георги Ангелов не го познавах. Запознахме се по телефона след като изразих възмущение. И тъй като днес след броени минути отново ще има издание на "История.BG" затова реших да поканя хората, които най-често са в кадър в "История.BG" да покажем заедно защо е важно българските граждани да бъдат запознати с нефризирана от силните на деня история", заяви Илиян Василев, организатор на протеста.

Водещият Георги Ангелов остава част от екипа на обществената телевизия. Управителният съвет на БНТ излезе с позиция миналата седмица, в която категорично отхвърля всеки опит професионалното програмно решение да бъде превръщано в политически казус. Управителният съвет на БНТ уважава правото на всеки гражданин да изразява мнение за програмите на обществената телевизия.

Съществува обаче ясна граница между правото на мнение и критика и политическият натиск за промяна на конкретно програмно или кадрово решение на независима обществена медия. В позицията се допълва още, че принципът на независимостта на обществената медия е залегнал не само в българското медийно законодателство, но и в Европейския акт за свобода на медиите.