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8 партии и 27 инициативни комитета подали документи в ЦИК

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ЦИК КАДЪР: Фейсбук

До избора на седмия президент на България остават по-малко от шест седмици. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документите си в комисията, пише Нова тв. 

В 17:00 часа днес изтече крайният срок, в който можеха да се подават документи за участие в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки.

В надпреварата за „Дондуков" 2 още миналата седмица участие заяви настоящият президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент.

За президентското място ще се бори и бившият служебен премиер Андрей Гюров, а за вицепрезидентското – бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Все още не е ясно коя ще е президентската двойка на партия „Възраждане".

В надпреварата участие заяви и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов, а днес стана ясно кой ще се кандидатира за негов заместник – това е демографът доц. Стоянка Черкезова.

ЦИК КАДЪР: Фейсбук

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