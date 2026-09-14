Окончателно потушиха пожара в ЕМКО, няма риск да пламне пак

Обстановката в района на складовата база на фирма ЕМКО ООД за боеприпаси в землището на с. Горни Върпища се нормализира. Пожарът е окончателно потушен. Според категорична оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване.

Извършени са първоначалните процесуално-следствени действия. Поради отпадане на необходимостта е преустановена допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на ОДМВР – Габрово. Тя бе дело на жандармерията и бе въведена Тс цел обезпечаване на сигурността във връзка с възникналия пожар и извършването на първоначалните процесуално-следствени действия.

Обектът остава с ограничен достъп съгласно установените правила за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента охраната се осъществява от фирмата, стопанисваща обекта, съгласно установения ред. Достъпът до обекта е строго ограничен.