С условна се размина мъж за палеж на къща в Асеновградско, щетите са за 15 хил. евро

Ще плати обезщетение на собственика на имота

С условна присъда от 4 месеца и изпитателен срок от 3 години се размина мъж, запалил чужд имот в асеновградското село Боянци. Той ще трябва да плати и обезщетение от 15 025 евро на собственика за нанесените материални щети. Магистратите са решили, че виновният ще трябва да плати на пострадалия 1200 евро за разноските, които е имал по делото.

Мъжът не е бил осъждан досега и работи в София във фирма за изолации.

На 11 юни 2023 г. мъжът по непредпазливост предизвикал пожар в чужд имот - жилищна сграда с площ от 63 квадратни метра, както и имущество в нея. Къщата била оценена на около 25 061 евро. В резултат на пожара обаче били нанесени значителни материални щети, равняващи се на 15 025 евро.

За негова сметка са разноските по делото, които са на стойност 306 евро и още около 600 евро ще брои за държавна такса към съда. Таксата е изчислена върху размера на обезщетението, което съдът е присъдил на собственика на имота.