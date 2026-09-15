Кирил Борисов: Напълно доказано е, че други хора в хижа "Петрохан" не е имало

"Напълно доказано е, че други хора в хижата не е имало", това каза журналистът от "24 часа" Кирил Борисов пред БНТ по повод вчерашната пресконференция на МВР и прокуратурата за случая "Петрохан - Околчица".

Брифингът продължи над 2 часа, през които криминалният психолог Росен Йорданов разкри данни от криминало-психилогичната експертиза, а съдебният медик д-р Александър Александров - подробности за начина, по който е настъпила смъртта на шестимата.

"Този случай разбуди общественото мнение, още когато се случи. Такова нещо в България не се е случвало и на хората им беше трудно да повярват. Разследващите имаха два варианта. Единият е тайна на разследването, другият вариант беше да задоволят обществения глад за информация и да кажат какво според тях се е случило досега", обясни журналистът.

На пресконференцията бяха и близки на загиналите, които на няколко пъти прекъсваха говорителите и ги обвиняваха в лъжа.

"Нормално е майката на Ивайло Калушев да не приема версията на разследващите. Майката на Николай Златков е една от най-активните. Нормално е да не приемат тези версии. Ралица Асенова е дала сина си на 11-12 години на Калушев. Тази жена би се чувствала много виновна, ако приеме доказателствата, каквито са", каза Кирил Борисов.

"Вчера на пресконференцията стана дума за около 4 млн., които са преминали през сметките. Това е крупна сума, от друга страна гуруто на тази група Ивайло Калушев няма един ден стаж. Издържал се е изцяло от дарители и родители на деца, които е "спасявал" от нашата социална среда", разясни още той.

По думите му идеологическо религиозните елементи са използвани като легенда за удовлетворяване на страстите на гуруто, което е зомбирало своите последователи.

"Ивайло Калушев е искал постоянно да има "свежа кръв" в групата му за различни цели. Случва се така, че поредният привлечен член става инцидент, родител научава. Има тежки разговори точно в деня, преди да се случи пожара и кемперът да отиде към Околчица. Имало е реална опасност този човек да бъде разобличен, този път наистина. Нещата са излезли извън неговия контрол, имало е търкания и в самата група. И се случва това. На хората им е много трудно да проумеят как шестима души ще се окажат мъртви, но всичките данни сочат само за това", обясни още той.