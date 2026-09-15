Божидар Божанов: Прокуратурата не беше убедителна за случая "Петрохан - Околчица"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма основание да не вярвам на основната версия. Въпросът е дали прокуратурата е убедителна, а тя не беше вчера.

Това каза депутатът от "Да, България" Божидар Божанов пред БНТ относно вчерашната пресконференция на МВР и прокуратурата за случая "Петрохан - Околчица".

Брифингът продължи над 2 часа, през които криминалният психолог Росен Йорданов разкри данни от криминало-психилогичната експертиза, а съдебният медик д-р Александър Александров - подробности за начина, по който е настъпила смъртта на шестимата.

"Не разбрах какво искаше да ни каже прокуратурата за случая "Петрохан - Околчица". Какво наложи при неизготвени 12-13 експертизи да се дава тази пресконференция, която не ни каза нещо, което не знаем досега", каза Божанов.

"Кметът Васил Терзиев е дал обяснение каква е била мотивацията за даренията му. Той е дарявал за стотици клаузи буквално", обясни още той.

Божанов заяви, че трябва да бъде избран ВСС.

"Ние сме излъчили трима кандидати. Мисля, че има достатъчно голям брой от кандидати, от които да изберем", каза депутатът.

По думите му хората, които са предложили, са с безупречни биографии и би трябвало да бъдат предпочетени.

"Въпросът за това кои хора ще бъдат избрани е въпрос за след изслушването", каза той.

Той каза, че няма политическа договорка. "Има хора, които са излъчени, и ще видим как ще се представят на изслушването и са подходящи".