Децата в Нидерландия получават телефон на 10 години

Децата в Нидерландия получават първите си смартфони на 10 г. Правителството е започнало кампания, за да насърчи родителите да разговарят с децата си за това с какво може да се сблъскат в интернет и какво да правят, когато видят нещо плашещо.

Министерството е провело проучване сред деца на възраст от 10 до 15 години. Половината от тях са споделили, че понякога виждат публикации или съобщения, които ги плашат или натъжават, най-често в „Снапчат“ и „ТикТок“. В същото време повечето деца не говорят с родителите си за неприятните неща, с които се сблъскват понякога, защото се срамуват или се страхуват от техни гневни реакции, пише БТА.

„Смартфоните и социалните медии предлагат на децата много възможности, но те крият и рискове, като например тормоз в интернет, пристрастяване и гледане на шокиращи изображения“, казва държавният секретар по цифровата икономика Вилемайн Аердтс. „Платформите носят отговорност за това услугите им да бъдат по-безопасни и аз ги държа отговорни за това. В същото време искам да помогна на родителите да насочват ефективно децата си, като разговарят с тях още от ранна възраст и се включват в онлайн живота им.“

Оттук идва и кампанията „Остани в кадър“, насочена към родители, които са на път да дадат на детето си първия му смартфон. Кампанията предоставя съвети и информация как да разговарят с детето си за използването на смартфона и какво може да преживее то онлайн. Тя включва и „договор“: карта с правила, която родителите и децата могат да попълнят заедно, като се договарят как и кога да се използва смартфонът и какво да правят, когато детето се натъкне на нещо, което го натъжава или плаши. Важното е родителите и децата да продължават да разговарят, изтъкват от министерството.

„Като започнем тези разговори рано, е по-лесно да постигнем споразумения заедно и да продължим диалога на по-късна възраст“, заявяват от министерството.

89,4% от анкетираните деца са заявили, че разбират защо такива споразумения са важни, а половината от тях - че ги оценяват.