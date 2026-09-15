Кметът на Пловдив на 15 септември: Знанието е една от най-ценните инвестиции в бъдещето

Това е един от най-вълнуващите дни в българския календар, казва той

Кметът на Пловдив Костадин Димитров изпрати поздрав до всички учебни и детски заведения на територията на общината. В него той подчертава, че 15 септември е един от най-вълнуващите дни в българския календар - ден, който всяка година поставя ново начало и ни напомня, че знанието е една от най-ценните инвестиции в бъдещето.

В поздравителния адрес кметът Костадин Димитров се обръща към учителите, учениците и родителите. Ето и пълния текст на неговия поздрав:

Уважаеми директори, учители и образователни дейци, скъпи ученици и родители,





15-и септември е един от най-вълнуващите дни в българския календар - ден, който всяка година поставя ново начало и ни напомня, че знанието е една от най-ценните инвестиции в бъдещето.

Уважаеми учители,

Вашата мисия е много повече от предаването на знания. Вие сте хората, които вдъхновяват, насърчават и помагат на младите хора да изграждат своя мироглед, характер и увереност. Благодаря Ви за професионализма, търпението и всеотдайността, с които всеки ден градите бъдещето на Пловдив и България.

Скъпи ученици,

Бъдете любопитни, задавайте въпроси, търсете, откривайте и не се страхувайте да мечтаете. Училището е мястото, където не само получавате знания, но и срещате приятели, откривате своите таланти и правите първите крачки към човека, който искате да бъдете.

Специален поздрав и към първокласниците. Деца, пожелавам Ви да прекрачите училищния праг с усмивка и любопитство и да съхраните тази тръпка към знанието през всички години на Вашето образование!

Уважаеми родители,

Бъдете до своите деца - подкрепяйте ги в успехите, насърчавайте ги в трудностите и вярвайте в техните възможности. Заедно - родители, учители, ученици и институции - можем да изграждаме образование, което дава не само знания, но и увереност, отговорност и криле за бъдещето.

Пожелавам на всички здрава, успешна и вдъхновяваща учебна година!

На добър час!