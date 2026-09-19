“Пазари Възраждане”: традиция и бъдеще си подават ръка

Женският пазар и пазарът "Димитър Петков" вплитат духа на Стара София в ритъма на модерния европейски град

Традиция и бъдеще ръка за ръка - това е основният акцент в управлението на обектите, стопанисвани от общинското дружество “Пазари Възраждане”.

Едни от символите на София - най-старото тържище Женски пазар и пазарът “Димитър Петков”, пазят духа на Стара София, но дишат в ритъма на модерния европейски град. Предлагат на своите клиенти хранителни продукти, плодове, зеленчуци, вино и мед на утвърдени български производители.

Стремим се не само към ефективно стопанисване, облагородяване и поддръжка на пазарните ни площадки, но и “Пазари Възраждане” да бъде активен участник в културния и социален живот на столицата. Разширяваме функциите на дружеството извън традиционното управление на пазарни площадки - част сме от събития, съчетаващи търговска дейност, изкуство, развлечения, социални каузи. “Пазари Възраждане” е съорганизатор на пролетния фестивал “София Спринг фест” и на вече станалия традиция “София Кристмас Фест” пред НДК. В друг обект, който стопанисваме - “Амфитеатър Кино Кабана – НДК”, се реализира богата програма от културния календар, както и други събития, подчерта изпълнителният директор на “Пазари Възраждане” Маргарита Александрова.

Общинското дружество стопанисва галерия “Сердика” в сърцето на Женския пазар. За Деня на София в нея може да се види ретроспективна изложба “Светлините на града”, посветена на творчеството на Любомир Арнаудов. Тя е своеобразна артистична изповед за родната му София.

Най-новият обект в портфолиото на “Пазари Възраждане” е временният цветен пазар на бул. “Ботевградско шосе”. Той е пример за успешна адаптация и релокация на пространството с основна дейност търговия с цветя на едро и дребно от производители и търговци. Чрез него запазихме 100% от дългогодишните си наематели в цветарския сектор, като едновременно с това облекчихме тежкия трафик от товарни бусове и коли около пазара “Димитър Петков”, каза Александрова.